  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Torpremiere Luca Jaquez trifft erstmals für Stuttgart und ist im Cup eine Runde weiter

SDA

29.10.2025 - 20:03

Luca Jaquez (14) springt nach dem Eckball höher als alle anderen und trifft zum 1:0.
Luca Jaquez (14) springt nach dem Eckball höher als alle anderen und trifft zum 1:0.
Bild: Keystone

Der Luzerner Verteidiger Luca Jaquez trifft erstmals für den VfB Stuttgart und trägt damit beim 2:0 in Mainz entscheidend zum Vorstoss der Schwaben in die Achtelfinals des deutschen Cups bei.

Keystone-SDA

29.10.2025, 20:03

29.10.2025, 20:13

Im Duell mit dem Bundesliga-Konkurrenten erzielte Jaquez das 1:0 schon in der 6. Minute. Der stark spielende 22-Jährige, der vor gut zwei Wochen erstmals für die Schweizer Nationalmannschaft im Einsatz gestanden hatte, traf nach einem Eckball per Kopf.

Das 2:0 fiel in der 73. Minute durch Atakan Karazor, kurz nachdem bei Mainz Silvan Widmer den Platz verlassen hatte. Für die Stuttgarter war es innerhalb von drei Tagen der zweite Sieg gegen Mainz. In der Meisterschaft hatten sie daheim mit 2:1 gewonnen.

Meistgelesen

NASA-Überschallflugzeug hebt zum ersten Mal ab
Bilderlüge im Weissen Haus – wie Trump Chaos erfindet, um Stärke zu zeigen
Informatiker muss 1,4 Millionen an die Behörden zahlen – jetzt ist er bankrott
Kreuzfahrtschiff vergisst Frau auf Insel – jetzt ist sie tot
Notenbank Fed senkt Leitzins erneut +++ Südkorea schenkt Trump goldene Krone

Videos aus dem Ressort

Das musst du wissen über die legendären «Panini»-Bilder

Das musst du wissen über die legendären «Panini»-Bilder

Mit der Ablösung der beliebten Marke «Panini» als offizielles WM- und EM-Sammelalbum geht eine Äre über mehrere Jahrzehnte zu Ende. Hier die wichtigsten Eckdaten zu den Kult-Stickers.

06.04.2022

Diese Top-Sportler traten jung zurück

Diese Top-Sportler traten jung zurück

Titelsammler, Weltmeister, Olympiasiegerinnen. Sechs Athletinnen und Athleten, die viel zu früh zurücktraten.

23.03.2022

Balmer: «Es war klares menschliches Fehlverhalten»

Balmer: «Es war klares menschliches Fehlverhalten»

Christoph Balmer ist Jurist der Schweizer Schiedsrichterkommission und erklärt im Interview, dass ein Wettskandal in der Schweiz nicht unmöglich ist.

29.10.2025

Das musst du wissen über die legendären «Panini»-Bilder

Das musst du wissen über die legendären «Panini»-Bilder

Diese Top-Sportler traten jung zurück

Diese Top-Sportler traten jung zurück

Balmer: «Es war klares menschliches Fehlverhalten»

Balmer: «Es war klares menschliches Fehlverhalten»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Jurist über türkischen Wettskandal. «Es wäre naiv zu glauben, so etwas könnte in der Schweiz nicht passieren»

Jurist über türkischen Wettskandal«Es wäre naiv zu glauben, so etwas könnte in der Schweiz nicht passieren»

Fangewalt. Zürcher Gericht verurteilt zwei GC-Fans nach Angriff auf FCZ-Fans

FangewaltZürcher Gericht verurteilt zwei GC-Fans nach Angriff auf FCZ-Fans

Nach medizinischem Notfall:. Leipzig-Fan stirbt bei DFB-Pokalspiel in Cottbus

Nach medizinischem Notfall:Leipzig-Fan stirbt bei DFB-Pokalspiel in Cottbus