Luca Jaquez (14) springt nach dem Eckball höher als alle anderen und trifft zum 1:0. Bild: Keystone

Der Luzerner Verteidiger Luca Jaquez trifft erstmals für den VfB Stuttgart und trägt damit beim 2:0 in Mainz entscheidend zum Vorstoss der Schwaben in die Achtelfinals des deutschen Cups bei.

Keystone-SDA SDA

Im Duell mit dem Bundesliga-Konkurrenten erzielte Jaquez das 1:0 schon in der 6. Minute. Der stark spielende 22-Jährige, der vor gut zwei Wochen erstmals für die Schweizer Nationalmannschaft im Einsatz gestanden hatte, traf nach einem Eckball per Kopf.

Das 2:0 fiel in der 73. Minute durch Atakan Karazor, kurz nachdem bei Mainz Silvan Widmer den Platz verlassen hatte. Für die Stuttgarter war es innerhalb von drei Tagen der zweite Sieg gegen Mainz. In der Meisterschaft hatten sie daheim mit 2:1 gewonnen.