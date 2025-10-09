Miguel Angel Russo ist im Alter von 69 Jahren verstorben. Imago

Miguel Angel Russo, der Trainer der Boca Juniors, ist tot. Der Argentinier ist 69-jährig einem langen Krebsleiden erlegen.

Keystone-SDA SDA

Russo hatte das Traineramt beim Verein aus Buenos Aires, bei dem auch der Schweizer Internationale Lucas Blondel unter Vertrag steht, im Juni zum dritten Mal übernommen. Er war ein Coach mit immenser Erfahrung. Unter anderem war er bei weiteren Vereinen in Argentinien sowie in Spanien, Chile, Mexiko oder Kolumbien tätig.

Vor 18 Jahren, bei seiner ersten Anstellung bei den Boca Juniors, führte Russo die Mannschaft zum Gewinn der Copa Libertadores, dem südamerikanischen Pendant der Champions League.