Der FC Lugano spielt am Mittwoch in Lausanne und kann die Tabellenspitze in der Super League übernehmen Keystone

Am Mittwoch gastiert der FC Lugano in einem Nachtragsspiel der Super League bei Lausanne-Sport (19.30 Uhr). Lugano kann mit einem Sieg vom 5. Platz an die Tabellenspitze springen.

SDA

Allerdings tat sich Lugano zuletzt – auch wegen der diversen (erfolglosen) Europacup-Einsätze – in der Meisterschaft schwer. Nach drei Siegen resultierten zuletzt daheim gegen Luzern (2:3) und St. Gallen (1:1) bloss noch eine Niederlage und ein Unentschieden.

Auch Lausanne-Sport sucht indessen die Form: Seit dem Startsieg gegen Basel (3:2) holten die Waadtländer aus vier Partien bloss noch einen Punkt: zuletzt in Bern beim 1:1 gegen Meister Young Boys. Für Lausanne spricht, dass es seit der Rückkehr in die Super League gegen kein anderes Team in Heimspielen so viele Punkte holte wie gegen Lugano. Fünf der neun Heimspiele gegen die Tessiner gestaltete Lausanne-Sport siegreich.

Lausanne-Sport (10.) – Lugano (5.) um 19.30 Uhr am Mittwoch. – Schiedsrichter Johannes von Mandach.

sda