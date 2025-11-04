Die abgebrochene Regenschlacht von Lugano wird komplett nachgeholt Keystone

Die am Sonntag abgebrochene Partie zwischen dem FC Lugano und dem FC St. Gallen wird am Mittwoch, 26. November, um 19.00 Uhr vollständig neu ausgetragen.

Dies teilte die Swiss Football League auf ihrer Website mit. Das Spiel der 12. Runde musste in der 48. Spielminute beim Stand von 1:0 für die Tessiner wegen der Unbespielbarkeit des Rasens im Cornaredo abgebrochen und anschliessend annulliert werden. Anhaltend starke Regenfälle verunmöglichten ein Weiterspielen. Wie die SFL mitteilt, werden sämtliche Spielstatistiken und Verwarnungen gelöscht.