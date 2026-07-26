Der FC Lugano gewinnt das erste Meisterschaftsspiel im neuen Stadion. Vor 6949 Zuschauern schlagen die Tessiner den Aufsteiger Vaduz mit 2:1.

Zwei Eckbälle brachten den FC Lugano nach einer mühsamen ersten halben Stunde auf Kurs. Der Dritte der Vorsaison traf zunächst durch Antonios Papadopoulos, nachdem es den Liechtensteinern nicht gelungen war, den Ball aus dem eigenen Strafraum zu bringen (29.). Acht Minuten später kam auch der zweite deutsche Verteidiger der Luganesi, Lukas Mai, zu seinem Erfolgserlebnis in der Offensive. Er lenkte den Corner von Renato Steffen mit dem Kopf ins Tor.

Der FC Vaduz hatte allen Grund, sich zu ärgern. Der Sieger der letzten Challenge League hatte vor den beiden Gegentoren einige gute Möglichkeiten. Der in diesem Sommer nach Vaduz zurückgekehrte Dejan Dokic erspielte sich vor seiner verletzungsbedingten Auswechslung zur Pause zwei gute Möglichkeiten. Einmal verfehlte er das Ziel knapp, einmal traf er den Pfosten. Zudem vergab Marcel Monsberger das mögliche 1:0. Nach der Pause gelang dem Aufsteiger durch die YB-Leihgabe Lutfi Dalipi nur noch Anschlusstreffer.

Für beide Teams geht es nach den Rückspielen in der Conference-League-Qualifikation am Mittwoch respektive Donnerstag in der Super League am Sonntag weiter: Lugano spielt bei den Grasshoppers, Vaduz empfängt den FC St. Gallen. Die Liechtensteiner müssen dann auf Goalie Leon Schaffran verzichten, der in Lugano in der Schlussphase für eine Notbremse die Rote Karte gesehen hat.

Stimmen zum Spiel

02:32 Steffen: «Uns fehlt noch etwas die individuelle Klasse»

01:51 Croci-Torti: «Wir haben bis zur letzten Sekunde alles riskiert»

01:24 Schneider: «Es war ein mutiger und engagierter Auftritt»

Telegramm:

Lugano – Vaduz 2:1 (2:0)

6949 Zuschauer. – SR Dudic. – Tore: 29. Papadopoulos (Mai) 1:0. 37. Mai (Steffen) 2:0. 71. Dalipi (Sorgic) 2:1.

Lugano: Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Bichsel; Cimignani (70. Zanotti), Bislimi, Grgic, Alioski (93. Carbone); Kendouci (60. Daniel Dos Santos); Steffen (59. Moncada), Pihlström (70. Behrens).

Vaduz: Schaffran; Beeli (57. Hasler), Lang, Berisha, Sawadogo (80. Schwizer); Mack; Stark (66. Cocic), Dalipi, Cabrera (58. Eberhard); Djokic (46. Sorgic), Monsberger.

Bemerkungen: 82. Rote Karte gegen Schaffran (Notbremse). Verwarnungen: 32. Papadopoulos, 74. Monsberger.