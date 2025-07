Lugano und Mattia Zanotti müssen die Hürde Cluj überspringen Keystone

Lugano und Lausanne-Sport sind in ihren Rückspielen der Qualifikation für die Europa respektive Conference League gefordert. Die Hinspiele liefen nicht ganz nach Wunsch.

Keystone-SDA SDA

Lugano kam in seinem Schweizer Exil in Thun gegen Cluj nicht über ein 0:0 hinaus. Nun braucht man ab 19.30 Uhr in der rumänischen Provinzstadt einen Sieg, spätestens im Penaltyschiessen, wenn man weiter auf den Einzug in die Gruppenphase der Europa League hoffen will. Der Auftakt in der Super League (1:2 gegen Thun) sorgte allerdings nicht für zusätzliches Selbstvertrauen.

Für Lugano geht es danach sowieso in der 3. Qualifikationsrunde des Europacups weiter, im Fall eines Sieges in der Europa League, sonst in der drittklassigen Conference League.

Für Lausanne-Sport geht es hingegen ab 20.15 Uhr im heimischen Stade de la Tuilière bereits um das europäische Überleben. In der 2. Qualifikationsrunde der Conference League muss das Team des neuen Trainers Peter Zeidler gegen den nordmazedonischen Cupsieger Vardar Skopje ein 1:2 aus dem Hinspiel wettmachen.