Erfahrung aus der Premier League: Hannes Delcroix kam für Burnley im englischen Oberhaus zu zwölf Einsätzen

Hannes Delcroix wechselt von Burnley zu Lugano. Wie der Klub mitteilt, erhält der 26-jährige Innenverteidiger im Tessin einen bis Sommer 2028 gültigen Vertrag.

Keystone-SDA SDA

Delcroix wurde beim RSC Anderlecht ausgebildet und stand seit 2023 bei Burnley unter Vertrag. Für die Engländer kam er zu zwölf Einsätzen in der Premier League. Zuletzt spielte er jedoch nur noch für die Reserve.

Delcroix ist belgisch-haitianischer Doppelbürger und debütierte im Oktober für die haitianische Nationalmannschaft, mit der er im Sommer die WM in Übersee bestreiten wird.