Siegtor im Video Cham, sah und siegte! Joël Ris schiesst Lugano aus dem Cup

SDA

17.8.2025 - 16:39

Cham, sah und siegte! Joël Ris schiesst Lugano aus dem Cup

17.08.2025

Der FC Lugano scheitert im Cup wie in der letzten Saison an einem Klub aus der Promotion League. Die Tessiner unterliegen in der 1. Runde in Cham nach Führung mit 2:3.

Keystone-SDA

17.08.2025, 16:39

17.08.2025, 18:16

Zunächst lief für den FC Lugano in Cham alles nach Plan. Die Tessiner führten durch einen Treffer von Daniel Dos Santos rasch mit 1:0 und kontrollierten die Partie ohne grössere Mühe, bis die Zentralschweizer fünf Minuten vor der Pause mit einem Freistoss und zwei gewonnenen Kopfbällen fast aus dem Nichts heraus zum Ausgleich kamen.

Nach dem Tor von Eric Tia zeigte sich, wie fragil der FC Lugano trotz der Siege in den letzten Tagen gegen Basel und Celje immer noch ist. In der 49. Minute schaffte es der Unterklassige mit wenigen Pässen in den Strafraum der Luganesi, wo Laurin Vögele mit einem Schuss aus ungünstiger Position den schlecht reagierenden Goalie Amir Saipi überraschte. Der Favorit suchte danach recht unbeholfen den Ausgleich, der ihm dank eines von Spezialist Anto Grgic verwandelten Penaltys in der 90. Minute etwas glückhaft gelang.

Chams Siegtorschütze Joël Ris wird von Trainer Pascal Nussbaumer beglückwünscht
Keystone

Wer dachte, Lugano hätte damit in letzter Minute den Kopf aus der Schlinge gezogen, lag falsch. Cham schlug in der 93. Minute ein drittes Mal zu. Ein Freistoss aus dem Halbfeld landete via Kopf von Captain Fabio Niederhäuser bei Joël Ris, der mit einem Halbvolley unter die Latte traf und damit die Sensation perfekt machte.

In den letzten Saisons hatte Cham verschiedentlich gezeigt, dass es Super-League-Vereine fordern kann. Der grosse Cup-Coup – ein 2:1 gegen Servette – lag aber bereits 13 Jahre zurück. Mit dabei war damals als Verteidiger auch der aktuelle Trainer Pascal Nussbaumer.

SailGP feiert Deutschlandpremiere vor Rügen

STORY: Deutschlandpremiere bei bestem Wetter: Vor der Küste Rügens hat am Wochenende erstmals der SailGP stattgefunden. Die internationale Regatta, die als «Formel 1» des Segelsports gilt, ging am Samstag mit mehreren Rennen vor der Kulisse von Sassnitz an den Start. Sehr zur Freude der Zuschauer in dem Ostsee-Ferienort konnte das Team Germany den Sieg beim Eröffnungsrennen einfahren. Die Hoffnung der Briten, einen starken Tag zu verbuchen, wurde hingegen versenkt. Nachdem sie das zweite Rennen noch für sich entschieden hatten, kam es beim vierten Rennen zu einer Kollision mit dem Boot des US-Teams. Verletzt wurde bei dem Crash  niemand, die Amerikaner verloren aber nicht nur Teile ihres Bugs, sondern auch zwölf Event-Punkte. Besser lief es für Dänemark. Das Team stellte während des dritten Rennens einen neuen SailGP-Geschwindigkeitsrekord auf. Nach einem perfekten Start beschleunigte das Team auf beachtliche 103,93 Kilometer pro Stunde. In der Gesamtwertung konnte sich am Eröffnungstag aber Australien durchsetzen. Das Team von Tom Slingsby erreichte acht Punkte Vorsprung vor Neuseeland. Wer den Grand Prix an diesem Wochenende vor Rügen verpasst hat, kann es 2026 und '27 nochmal versuchen. Dann wird der SailGP erneut in Deutschland Station machen.

17.08.2025

Mallorca - Barcelona 0:3

LALIGA | 1. Runde | Saison 25/26

16.08.2025

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

15.08.2025

SailGP feiert Deutschlandpremiere vor Rügen

Mallorca - Barcelona 0:3

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

