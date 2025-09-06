Luis Suarez (hinten, rosa Shirt) muss nach seinem unrühmlichen Verhaltem im Leagues Cup lange zusehen Keystone

Altstar Luis Suarez wird für sein Verhalten nach dem verlorenen Final im Leagues Cup für sechs Spiele des nordamerikanischen Wettbewerbs gesperrt. Darüber berichten US-Medien übereinstimmend.

Keystone-SDA SDA

Der Profi von Inter Miami war nach dem 0:3 gegen die Seattle Sounders in Tumulte verwickelt und schien dem Augenschein nach zudem in Richtung eines gegnerischen Betreuers zu spucken. Suarez hatte sich am Tag vor Bekanntwerden der Sperre erstmals geäussert und entschuldigt.

Zudem muss Inter Miami in der kommenden Saison in zwei Partien des Leagues Cups auf Sergio Busquets verzichten. Auch der Spanier, der wie Suarez und Lionel Messi eine Vergangenheit beim FC Barcelona hat, war in die Tumulte involviert.

Der Leagues Cup ist ein von der Major League Soccer losgelöster Wettkampf. Nach Angaben von US-Medien ist es denkbar, dass auch die MLS noch Strafen für die Profis ausspricht. Alle Sperren sind zudem mit Geldstrafen verbunden, über deren Höhe es zunächst keine Angaben gab.