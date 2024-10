Luzerns Levin Winkler (rechts) bejubelt seinen Treffer zum 2:2 gegen Lausanne-Sport Keystone

Der FC Luzern verhindert die zweite Niederlage dank eines späten Treffers. Beim 2:2 gegen Lausanne-Sport war Levin Winkler der gefeierte Mann.

SDA

Der 21-Jährige war bereits in der 24. Minute für den gleichaltrigen Tyron Owusu ins Spiel gekommen. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Luzerner 0:2 zurück und hatten einen Penalty verschossen. Nach dem Anschlusstreffer durch Donat Rrudhani war es Winkler, der in der 81. Minute den umjubelten Ausgleich für die Gastgeber erzielte. Nach einer Kopfball-Vorlage war er mit der Fussspitze zur Stelle und sicherte dem Leader einen Punkt.

Die Lausanner waren ihrem ersten Auswärtssieg der Saison dank einer starken Leistung beim Super-League-Leader sehr nahe gekommen. In der 8. Minute verwertete Alban Ajdini eine schöne Vorlage des Ex-Luzerners Teddy Okou, zehn Minuten später legte Alvyn Sanches nach einer schönen Ball-Stafette nach. Auch in der zweiten Halbzeit hatten die Gäste die besseren Möglichkeiten, so scheiterte Sanches in der 61. Minute am Pfosten.

Die Innerschweizer blieben dank Winklers spätem Tor zum achten Mal in Folge ungeschlagen. Die bisher einzige Meisterschaftsniederlage musste das Team von Trainer Mario Frick zum Saisonauftakt beim 1:2 gegen Servette hinnehmen. Seither hat der FCL fünf Siege und drei Unentschieden geholt.

Telegramm

Luzern – Lausanne-Sport 2:2 (1:2)

10'665 Zuschauer. – SR Tschudi. – Tore: 8. Ajdini (Okou) 0:1. 18. Sanches (Diabaté) 0:2. 30. Rrudhani (Klidje) 1:2. 80. Winkler (Ottiger) 2:2.

Luzern: Loretz; Dorn, Jaquez, Knezevic, Ciganiks; Stankovic (65. Kadák); Owusu (24. Winkler), Rrudhani, Beloko (65. Ottiger); Klidje (77. Spadanuda), Villiger (46. Grbic).

Lausanne-Sport: Letica; Giger, Sow, Mouanga, Poaty (91. Polster); Roche, Koindredi (81. Diogo Carraco); Okou, Sanches, Diabaté; Ajdini (71. Sène).

Bemerkungen: 23. Letica hält Penalty von Villiger. Verwarnungen: 14. Sanches, 51. Grbic, 51. Sow, 76. Knezevic.

sda