Super League Luzern will gegen GC den Befreiungsschlag

SDA

10.2.2026 - 05:00

Mario Frick will mit seinem FC Luzern endlich wieder einen Sieg
Mario Frick will mit seinem FC Luzern endlich wieder einen Sieg
Keystone

Krisengipfel in der Innerschweiz: Am Dienstagabend empfängt der FC Luzern zum Auftakt der 24. Super-League-Runde die Grasshoppers. Beide Mannschaften wollen in der Liga endlich wieder gewinnen.

Keystone-SDA

10.02.2026, 05:00

Nach lediglich zwei Siegen aus den letzten 16 Ligaspielen ist der FC Luzern bis auf den 10. Tabellenrang abgerutscht. Nur vier Punkte trennen das Team von Trainer Mario Frick noch vom zweitletzten Platz und damit von den Grasshoppers.

Auch der Rekordmeister war zuletzt nicht in Bestform. Der letzte Sieg in der Meisterschaft datiert von Mitte Dezember. Der Halbfinaleinzug im Schweizer Cup, den das Team gegen Sion auf dramatische Weise realisierte, dürfte den Zürchern jedoch etwas Auftrieb verliehen haben.

Mit einem Sieg könnte GC bis auf einen Punkt an Luzern heranrücken. Die Innerschweizer ihrerseits haben die Chance, sich etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.

