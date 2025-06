Nemanja Matic sorgte für Schlagzeilen. IMAGO/

Nemanja Matic klebte eine Anti-Homophobie-Botschaft auf seinem Trikot mit Klebeband ab. Nun wurde der Lyon-Profi für die Aktion mit einer Sperre von zwei Spielen belegt.

Nemanja Matic verdeckte während der Partie von Lyon gegen Angers am 17. Mai eine Anti-Homophobie-Botschaft auf seinem Ärmel, was Teil einer Kampagne der Ligue 1 war, die nun bereits im fünften Jahr läuft. In der Regel werden die Spieler gebeten, regenbogenfarbene Symbole zu tragen, während in den Stadien Banner aufgehängt werden, wie die «BBC» ausführt.

Der 36-jährige Serbe, der unter anderem für Manchester United und Chelsea spielte, ist dabei nicht der einzige Spieler, der negativ auffiel. Auch Ahmed Hassan, 32-jähriger Stürmer von Le Havre, verdeckte das LGBTQ+-Logo. Für die Aktion wurden die beiden mit je zwei Spielsperren belegt. Zwei weitere Partien sind auf Bewährung ausgesetzt.

Am Freitag liess ein Sprecher der Ligue 1 mitteilen, dass Matic die Sperre anerkannt und sich verpflichtet habe, innerhalb der nächsten sechs Monate an einer Initiative zur Sensibilisierung gegen Homophobie teilzunehmen. Ob der Mittelfeldspieler wirklich am Programm teilnimmt, ist aber aktuell unklar. Matics Vertrag mit Lyon läuft Ende Juni aus. Bis jetzt hat er sich noch nicht mit dem französischen Verein auf eine Verlängerung einigen können.

