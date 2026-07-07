Folarin Balogun stand im WM-Achtelfinale gegen Belgien auf dem Platz. Die nach einem Anruf von Donald Trump aufgehobene Sperre sorgte für Kritik – auch US-Fans können den Unmut nachvollziehen.

Auch USA-Fans von Balogun-Urteil überrascht «Macht keinen guten Eindruck auf den Rest der Welt»

Der «Fall Balogun» erhitzt die Gemüter. Der eigentlich gesperrte US-Stürmer durfte bei der 1:4-Niederlage im WM-Achtelfinale gegen Belgien spielen, obwohl er im Sechzehntelfinale die Rote Karte sah. Dies, nachdem US-Präsident Donald Trump höchstpersönlich bei FIFA-Präsident Gianni Infantino angerufen hatte. Die FIFA hob die Sperre auf, was weltweit für Kritik sorgte.

blue Sport hat in Vancouver mit Fans des US-Teams gesprochen und nach deren Meinung zum Urteil gefragt. Die Ansichten gehen auseinander, doch dass der Entscheid nicht überall gut angekommen ist, verstehen die Amerikaner durchaus.

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