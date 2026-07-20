Rund zwei Millionen Menschen haben offiziellen Angaben zufolge den frisch gekrönten spanischen Fussball-Weltmeistern in Madrid einen triumphalen Empfang bereitet. Bei der Parade im offenen Bus durch das Stadtzentrum jubelten die begeisterten Menschen ihren Helden zu.

«Ich schwebe buchstäblich auf Wolke sieben», sagte Ferran Torres, der Schütze des 1:0-Siegtores im Finale gegen Argentinien, kurz vor Beginn des Korsos. Die Regierung schätzte die Zahl der Menschen entlang der Busfahrt und bei der Riesenparty am Cibeles-Platz auf rund zwei Millionen.

Die Spieler tanzten, sangen und stellten immer wieder den gewonnenen WM-Pokal zur Schau. Allein am Cibeles-Platz, wo der Höhepunkt der Riesenparty war, warteten nach Schätzung der Hauptstadt-Behörden rund 120'000 Menschen – meist in roten Hemden – auf den Bus mit «La furia roja» (der roten Furie), wie die spanische Auswahl genannt wird.

Nacheinander betraten dort die 26 Spieler des Nationalteams von Trainer Luis de la Fuente die Bühne, tanzten, umarmten sich, winkten der Menge zu und reckten den WM-Pokal in die Höhe. Als die Moderatoren den Namen Yamals aufriefen, donnerte noch vor seinem Erscheinen schon ohrenbetäubender Applaus los, wie die Zeitung «El País» schrieb. Auch der Torschütze vom Vortag, Ferran Torres, bekam Riesenapplaus. «Gemeinsam sind wir stärker», rief de la Fuente den Fans zu.

Die Menschen hatten den zweiten WM-Titel Spaniens nach 2010 schon seit dem frühen Abend bei Live-Musik und einer Show gefeiert. Hochsommerliche Temperaturen von weit über 30 Grad auch am Abend hielten sie nicht davon ab, ihren Fussball-Helden so nahe wie möglich zu kommen.

Empfänge beim König und beim Regierungschef

Nach ihrer Rückkehr aus den USA am frühen Nachmittag waren die Mitglieder der Nationalelf zunächst von König Felipe VI., seiner Frau, Königin Letizia, sowie ihren beiden Töchtern, der Prinzessin Leonor und der Infantin Sofía, empfangen worden. Die Königsfamilie war schon beim Finale im MetLife Stadium in East Rutherford bei New York dabei und hatte an der Siegerehrung auf dem Rasen teilgenommen.

Anschliessend statteten die Mannschaft Ministerpräsident Pedro Sánchez einen Höflichkeitsbesuch ab. «WIR SIND WELTMEISTER!!», hatte er in Grossbuchstaben auf der Plattform X geschrieben. «Unsere Nationalmannschaft ist einfach grossartig! Danke, Team.», fügte Sánchez hinzu.

Nach dem Feier-Marathon in Madrid verabschieden sich die Nationalspieler dann ab Dienstag in die mehrwöchigen Sommerferien. Beliebte Ziele der spanischen Profis sind traditionell Ibiza, Mallorca oder private Urlaubsdomizile in Übersee.