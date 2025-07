Der Final der Klub-WM erreichte in den USA keine hohen Einschaltquoten Keystone

Das Interesse an der Klub-WM war im Gastgeberland USA überschaubar. Im US-Fernsehen verfolgten weniger als drei Millionen den Final zwischen Chelsea und PSG.

Chelsea gewinnt die Klub-WM.

Die Final-Übertragung zwischen Chelsea und PSG stiess in den USA auf mässiges Interesse. Rund 2,7 Millionen Menschen sahen das Spiel. Mehr anzeigen

1,3 Millionen Menschen sahen die Übertragung am vergangenen Sonntag mit englischem Kommentar auf dem Sender TBS, 1,43 Millionen Leute verfolgten das überraschende 3:0 des FC Chelsea auf Univision und TUDN mit spanischem Kommentar. Das geht aus von TNT Sports veröffentlichten Zahlen hervor.

Zum Vergleich: Den Final zwischen Frankreich und Argentinien an der WM 2022 in Katar verfolgten in den USA im Schnitt 17,7 Millionen Menschen bei Fox mit englischem Kommentar und 2,58 Millionen Menschen auf den spanischsprachigen Kanälen Telemundo und Universo.

Die USA sind gemeinsam mit Kanada und Mexiko im kommenden Jahr Gastgeber der Weltmeisterschaft der Männer. Mit 48 Teams und 104 Spielen in drei Ländern ist es die bislang grösste Ausgabe.