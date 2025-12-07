Urs Fischer stellt sich der nächsten Herausforderung in der Bundesliga Keystone

Urs Fischer kehrt als Trainer in die Bundesliga zurück. Der 59-jährige Zürcher tritt bei Mainz die Nachfolge des entlassenen Bo Henriksen an.

Fischer erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2028, wie der Tabellenletzte mitteilt. Seit der Entlassung bei Union Berlin am 15. November 2023 war er nicht mehr im Fussball tätig.

Obwohl er bei den Ostdeutschen gehen musste, hinterliess er dort einen nachhaltigen Eindruck. In seiner ersten Saison als Trainer bei Union Berlin stieg er mit dem Team in die Bundesliga auf. Dort erreichte er in den ersten vier Saisons die Plätze 11, 7, 5 und 4. Der 4. Rang war gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Champions League, in der unter anderem Real Madrid der Gegner war.