DE

Bundesliga Mainz rettet einen Punkt

SDA

21.11.2025 - 22:46

Kommt mit Mainz nicht so recht vorwärts: der ehemalige FCZ-Coach Bo Henriksen
Kommt mit Mainz nicht so recht vorwärts: der ehemalige FCZ-Coach Bo Henriksen
Keystone

Ohne den ausgewechselten Silvan Widmer holt Mainz in der Bundesliga mit dem 1:1 einen Punkt gegen Hoffenheim.

Keystone-SDA

21.11.2025, 22:46

21.11.2025, 23:02

Mit dem Nationalteam top, läuft es Silvan Widmer im Verein weniger gut. Gegen Hoffenheim wurde der Schweizer Verteidiger in der ersten Hälfte verwarnt und dann zur Pause ausgewechselt. Da stand es 0:1, doch dank einem Tor von Danny da Costa eine Viertelstunde vor Schluss holte Mainz wenigstens noch den sechsten Punkt im elften Spiel.

Der bisher einzige Sieg des in der Conference League durchaus erfolgreichen Teams des ehemaligen FCZ-Trainers Bo Henriksen liegt bereits zwei Monate zurück.

