Deutschland Mainz rettet Punkt in Wolfsburg

SDA

31.8.2025 - 17:40

Mainz' Captain Nadiem Amiri sichert seinem Team einen Punkt
Mainz' Captain Nadiem Amiri sichert seinem Team einen Punkt
Keystone

Mainz rettet in Wolfsburg spät einen Punkt, wartet in der Bundesliga aber nach zwei Spielen noch auf den ersten Sieg. Nadiem Amiri verwandelt in der 89. Minute einen Penalty zum 1:1.

Keystone-SDA

31.08.2025, 17:40

31.08.2025, 17:43

Aaron Zehnter brachte Wolfsburg in der 9. Minute mit einem abgelenkten Schuss aus 14 Metern in Führung. Es war die erste Chance der überwiegend mit Abwehrarbeit beschäftigten Gastgeber. Zum zweiten Sieg reichte die Effizienz am Ende nicht. Ein Handspenalty verhalf dem Conference-League-Teilnehmer Mainz von Trainer Bo Henriksen noch zu einem Remis.

Silvan Widmer kam bei Mainz nicht zum Einsatz.

Kurztelegramme und Rangliste:

Wolfsburg – Mainz 1:1 (1:0). – Tore: 9. Zehnter 1:0. 89. Amiri (Penalty) 1:1. – Bemerkungen: Mainz ohne Widmer (Ersatz).100. Gelb-Rote Karte gegen Svanberg (Wolfsburg).

Weitere Spiele vom Sonntag: Dortmund – Union Berlin (17.30). Köln – Freiburg (19.30).

Rangliste: 1. Bayern München 2/6 (9:2). 2. Eintracht Frankfurt 2/6 (7:2). 3. St. Pauli 2/4 (5:3). 4. Wolfsburg 2/4 (4:2). 5. Union Berlin 1/3 (2:1). 6. 1. FC Köln 1/3 (1:0). 7. Augsburg 2/3 (5:4). 8. VfB Stuttgart 2/3 (2:2). 9. Hoffenheim 2/3 (3:4). 10. RB Leipzig 2/3 (2:6). 11. Borussia Dortmund 1/1 (3:3). 12. Bayer Leverkusen 2/1 (4:5). 13. Mainz 05 2/1 (1:2). 14. Borussia Mönchengladbach 2/1 (0:1). 15. Hamburger SV 2/1 (0:2). 16. Werder Bremen 2/1 (4:7). 17. SC Freiburg 1/0 (1:3). 18. Heidenheim 2/0 (1:5).

