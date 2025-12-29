  1. Privatkunden
Afrika Cup Mali wieder in den Achtelfinals

SDA

29.12.2025 - 22:41

Abdoulaye Diaby ist der Denker und Lenker in der Abwehr Malis am Afrika Cup
Abdoulaye Diaby ist der Denker und Lenker in der Abwehr Malis am Afrika Cup
Keystone

Das Fussball-Nationalteam von Mali mit Verteidiger Abdoulaye Diaby von den Grasshoppers und Mittelfeldspieler Gaoussou Diakité von Lausanne-Sport qualifizierte sich wie 2022 für die Achtelfinals des Afrika Cups. Ein torloses Unentschieden gegen die Komoren reichte in Casablanca zum Weiterkommen.

Keystone-SDA

29.12.2025, 22:41

29.12.2025, 22:45

Diaby spielte im abschliessenden Gruppenspiel durch; Diakité wurde nicht eingewechselt.

Mali hatte sich zum dritten Mal nach 1984 und 2022 für den Afrika Cup qualifiziert. Platz 2 in der Vorrunde sicherten sie sich mit Unentschieden gegen Sambia (1:1), Marokko (1:1) und die Komoren.

