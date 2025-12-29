Abdoulaye Diaby ist der Denker und Lenker in der Abwehr Malis am Afrika Cup Keystone

Das Fussball-Nationalteam von Mali mit Verteidiger Abdoulaye Diaby von den Grasshoppers und Mittelfeldspieler Gaoussou Diakité von Lausanne-Sport qualifizierte sich wie 2022 für die Achtelfinals des Afrika Cups. Ein torloses Unentschieden gegen die Komoren reichte in Casablanca zum Weiterkommen.

Diaby spielte im abschliessenden Gruppenspiel durch; Diakité wurde nicht eingewechselt.

Mali hatte sich zum dritten Mal nach 1984 und 2022 für den Afrika Cup qualifiziert. Platz 2 in der Vorrunde sicherten sie sich mit Unentschieden gegen Sambia (1:1), Marokko (1:1) und die Komoren.