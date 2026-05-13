Manchester City's Savinho (rechts) freut sich über seinen Treffer zum 3:0-Endstand Keystone

Manchester City hält den Druck auf Arsenal im Titelrennen der Premier League aufrecht. Mit einem 3:0-Heimsieg gegen Crystal Palace verkürzen die Citizens den Rückstand auf den Leader auf zwei Punkte.

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Im Nachtragsspiel gegen den Finalisten der Conference League stellte Manchester City die Weichen bereits vor der Pause auf Sieg. Antoine Semenyo (32.) und Omar Marmoush (40.) sorgten mit ihren Treffern für eine komfortable Halbzeitführung. In der Schlussphase erhöhte Savinho auf 3:0 für das Heimteam und sorgte damit für den Endstand.

Für Manchester City steht nun am Samstag im Wembley-Stadium gegen Chelsea zunächst der Final im FA-Cup an, ehe in der kommenden Woche der Schlussspurt in der Premier League folgt. Das Team von Trainer Pep Guardiola ist dabei auf einen Ausrutscher Arsenals angewiesen.

Die Londoner empfangen am Montag das bereits abgestiegene Burnley und treffen zum Saisonabschluss auswärts auf auf den Tabellen-15. Crystal Palace. Währenddessen bekommt es Manchester City noch mit Bournemouth (6.) und Aston Villa (5.) zu tun – zwei Teams, die noch um die Europacup-Plätze kämpfen.