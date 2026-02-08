  1. Privatkunden
England Manchester City siegt in Liverpool und bleibt im Meisterrennen

SDA

8.2.2026 - 19:56

Die grosse Freude von Erling Haaland nach seinem Penaltytor an der Anfield Road
Die grosse Freude von Erling Haaland nach seinem Penaltytor an der Anfield Road
Keystone

Manchester City bleibt in der Premier League sechs Punkte hinter Leader Arsenal. Der von Pep Guardiola trainierte Meister sichert sich am Sonntag den 2:1-Sieg in Liverpool dank zweier später Treffer.

Keystone-SDA

08.02.2026, 19:56

Das Tor von Dominik Szoboszlai, der in der 74. Minute einen Freistoss direkt verwandelte, reichte dem FC Liverpool nicht zum Heimsieg. Bernardo Silva (84.) und Erling Haaland mittels Penalty (93.) sorgten für die Wende.

In der Schlussphase wurde Szoboszlai vom potenziellen Matchwinner zum Pechvogel. Der Ungar hob beim 1:1 das Offside auf und kassierte in der 13. Minute der Nachspielzeit für ein Foul an Haaland die Rote Karte.

Bruch im linken Bein – Lindsey Vonn nach Sturz bereits operiert
Trump beleidigt US-Freestyler: «Echter Loser»
Shaqiri und Salah schiessen Basel mit späten Toren zum Sieg gegen den FCZ

Videos aus dem Ressort

Basel – Zürich 2:1

Basel – Zürich 2:1

Super League | 23. Runde | Saison 25/26

08.02.2026

Lausanne-Sport – St.Gallen 1:1

Lausanne-Sport – St.Gallen 1:1

Super League | 23. Runde | Saison 25/26

08.02.2026

Xamax – Stade-Lausanne 3:0

Xamax – Stade-Lausanne 3:0

Challenge League | 21. Runde | Saison 25/26

08.02.2026

Basel – Zürich 2:1

Basel – Zürich 2:1

Lausanne-Sport – St.Gallen 1:1

Lausanne-Sport – St.Gallen 1:1

Xamax – Stade-Lausanne 3:0

Xamax – Stade-Lausanne 3:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Deutschland. Bayern München mit Kantersieg gegen Hoffenheim

DeutschlandBayern München mit Kantersieg gegen Hoffenheim

«Keiner darf über seinen Klub hinaus entscheiden». Saudi-Liga mit klarer Ansage an Ronaldo – fehlt er auch beim nächsten Spiel?

«Keiner darf über seinen Klub hinaus entscheiden»Saudi-Liga mit klarer Ansage an Ronaldo – fehlt er auch beim nächsten Spiel?

Er gab sein Debüt in der Serie A. Dieser junge Schweizer könnte der nächste Granit Xhaka werden

Er gab sein Debüt in der Serie ADieser junge Schweizer könnte der nächste Granit Xhaka werden