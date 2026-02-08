Die grosse Freude von Erling Haaland nach seinem Penaltytor an der Anfield Road Keystone

Manchester City bleibt in der Premier League sechs Punkte hinter Leader Arsenal. Der von Pep Guardiola trainierte Meister sichert sich am Sonntag den 2:1-Sieg in Liverpool dank zweier später Treffer.

Keystone-SDA SDA

Das Tor von Dominik Szoboszlai, der in der 74. Minute einen Freistoss direkt verwandelte, reichte dem FC Liverpool nicht zum Heimsieg. Bernardo Silva (84.) und Erling Haaland mittels Penalty (93.) sorgten für die Wende.

In der Schlussphase wurde Szoboszlai vom potenziellen Matchwinner zum Pechvogel. Der Ungar hob beim 1:1 das Offside auf und kassierte in der 13. Minute der Nachspielzeit für ein Foul an Haaland die Rote Karte.