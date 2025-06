Claudio Echeverri erzielt mit einem Freistoss das 2:0 für Manchester City. Bild: Keystone

Manchester City und Juventus Turin stehen bei der Klub-WM in den USA als Achtelfinalisten fest. Die Engländer bezwingen Al Ain aus den Emiraten 6:0.

Keystone-SDA SDA

Das mit Manuel Akanji in der Verteidigung angetretene Manchester machte vor 40'000 Zuschauern in Atlanta gegen den Aussenseiter schon in der ersten Halbzeit mit drei Treffern alles klar. Ilkay Gündogan, der auch für das 4:0 besorgt war, eröffnete den Torreigen nach acht Minuten, der junge Argentinier Claudio Echeverri mit einem Freistoss erhöhte nach 27 Minuten auf 2:0, Erling Haaland verwertete in der Nachspielzeit einen Penalty.

Manchester City steht nach zwei Spielen wie Juventus Turin vor der Direktbegegnung am Donnerstag mit dem Punktemaximum da. Die Italiener hatten am Sonntag mit dem 4:1 gegen Wydad Casablanca ihren zweiten Sieg errungen.

Salzburg und das saudiarabische Team Al Hilal trennten sich in Washington torlos. Die Österreicher führen die Rangliste zusammen mit Real Madrid an, die Chance aufs Weiterkommen ist aber trotz des Punktgewinns nicht unbedingt gestiegen. Salzburg trifft in der Nacht auf Freitag auf die Königlichen, das zwei Punkte zurückliegende Al Hilal, das zum Auftakt Real ein 1:1 abgerungen hat, bekommt es im dritten Gruppenspiel mit dem mexikanischen Vertreter Pachuca zu tun.

Videos aus dem Ressort

Die absurdesten Stadionnamen der Welt Das «Spotify Camp Nou» ist nicht allein. Schräge Stadionnamen gibts und gabs auf der ganzen Welt. Hier eine Auswahl. 16.03.2022