Der Ärger von Pep Guardiola nach der zweiten Niederlage in Folge Keystone

Manchester City kassiert in der 3. Runde der Premier League die bereits zweite Niederlage. Eine Woche nach dem 0:2 gegen Tottenham stolpert Pep Guardiolas Team in Brighton (1:2).

Keystone-SDA SDA

Manchester City war eine Stunde lang klar überlegen, verwertete aber nur eine von zahlreichen Torchancen. Erling Haaland traf in der 34. Minute und machte damit in seinem 100. Premier-League-Spiel sein 88. Tor. Das vom Deutsch-Schweizer Fabian Hürzeler trainierte Brighton meldete sich durch einen vom 39-jährigen James Milner verwerteten Penalty zurück und sicherte sich durch den eingewechselten Deutschen Brajan Gruda in der 89. Minute sogar die drei Punkte.

Manuel Akanji kam wie schon in den ersten drei Meisterschaftsrunden für Manchester City nicht zum Einsatz.