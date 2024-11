Mo Salah schoss Liverpool gegen Brigbhton zum Sieg. KEYSTONE

Der FC Liverpool schlägt Brighton & Hove Albion in Anfield mit 2:1. Manchester City kassiert derweil die erste Niederlage in der laufenden Premier League. Der Meister verliert in der 10. Runde in Bournemouth mit 1:2.

SDA

Drei Tage nach dem Out im Ligacup gegen Tottenham musste Manchester City einen noch überraschenderen Rückschlag hinnehmen. Zweimal wurde die Verteidigung um Manuel Akanji vom Aussenseiter überrascht. Der Ghanaer Antoine Semenyo und der Brasilianer Evanilson, der für die Klub-Rekordablöse von 47 Millionen Euro im Sommer gekommen war, trafen zur 2:0-Führung. Manchester City gelang in der 82. Minute nur noch der Anschlusstreffer.

Bournemouth hatte in den letzten Wochen bereits Arsenal geschlagen und Aston Villa einen Punkt abgerungen. Wie unter anderem bei Arsenal (Mikel Arteta), Aston Villa (Unai Emery) oder Leverkusen (Xabi Alonso) ist der Trainer mit Andoni Iraola ein Baske.

Liverpool neuer Leader

Neuer Leader ist Liverpool, das daheim gegen Brighton innerhalb von drei Minuten aus einem 0:1 ein 2:1 machte. Die Tore schossen Cody Gakpo (69.) und Mohamed Salah (72.). Manchester City liegt zwei Punkte hinter den seit diesem Sommer von Arne Slot trainierten Liverpooler.

Arsenal, das beim Newcastle von Fabian Schär 0:1 verlor, hat bereits sieben Punkte Rückstand auf die Tabellenführung.

sda