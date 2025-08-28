Trainer Ruben Amorim blamiert sich mit Manchester United im Ligacup Keystone

Manchester United blamiert sich im nationalen Ligacup. Die Mannschaft des portugiesischen Trainers Ruben Amorim verliert in der 2. Runde gegen den Viertligisten Grimsby Town.

Die Schmach war nach dem Penaltyschiessen Tatsache. Mit 11:12 musste sich das Premier-League-Team geschlagen geben. Nach der regulären Spielzeit, in der Manchester United vorerst 0:2 zurücklag, hatte es 2:2 gestanden.

Das Ausscheiden macht den missratenen Saisonauftakt der United perfekt. In der Meisterschaft steht sie nach zwei Spielen mit lediglich einem Punkt da.