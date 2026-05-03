Kobbie Mainoo gelang der Siegtreffer im Old Trafford Keystone

Manchester United spielt in der nächsten Saison wieder in der Champions League.

Keystone-SDA SDA

Der 20-fache Meister sichert sich die Rückkehr in die Königsklasse in der 35. Runde der Premier League mit dem 3:2-Heimsieg gegen Liverpool.

Nach zwei Jahren Absenz feierte Manchester United den Sprung zurück unter die besten Mannschaften Europas auf die schönste Art: mit einem Sieg gegen den Erzrivalen und Co-Rekordmeister. In der 79. Minute gelang dem Eigengewächs Kobbie Mainoo der Siegtreffer.

Zuvor hatte Liverpool durch Dominik Szoboszlai und Cody Gakpo einen 0:2-Pausenrückstand wettgemacht. Die ersten zwei Tore Manchester Uniteds hatten Matheus Cunha und Benjamin Sesko in der Startviertelstunde geschossen.