Nach langer Suche hat die Squadra Azzurra wieder einen Trainer: Es ist mit Roberto Mancini ein alter Bekannter, der sich zwischenzeitlich für viel Geld nach Saudi-Arabien verabschiedet hatte.

Roberto Mancini war bereits von 2018 bis 2023 Italiens Nationaltrainer. Nun kehrt der 61-Jährige auf den Posten zurück

Die Suche nach einem neuen Nationaltrainer für Italien ist nach langem Hin und Her zu Ende. Roberto Mancini, der die Squadra Azzurra 2021 zum EM-Titel geführt hatte, kehrt zurück. Dies teilte der Präsident des Fussballverbands, Giovanni Malago, nach einer Sitzung in Rom mit.

Der Posten des commissario tecnico (wie der Nationaltrainer in Italien offiziell heisst) war bereits seit Anfang April vakant. Damals musste der bisherige Coach Gennaro Gattuso zurücktreten, weil der viermalige Weltmeister zum dritten Mal nacheinander in der WM-Qualifikation gescheitert war. Die intensive Suche nach einem Nachfolger begann dann vor einigen Wochen. In den vergangenen Tagen entwickelte sich die Angelegenheit jedoch zum Chaos.