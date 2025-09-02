Manuel Akanji spielt diese Saison leihweise für Inter Mailand Keystone

Manuel Akanji spielt die aktuelle Saison für Inter Mailand. Die Italiener einigen sich mit Manchester City auf eine leihweise Übernahme des Verteidigers bis kommenden Sommer, berichten beide Klubs.

Keystone-SDA SDA

Bei Manchester City konnte Akanji nicht mehr mit viel Einsatzzeit rechnen. In den ersten drei Partien dieser Saison blieb der 71-fache Nationalspieler ohne eine einzige Spielminute. Trainer Pep Guardiola bevorzugt neu andere Verteidiger aus seinem grossen Reservoir. Als mögliche Destinationen für Akanji standen in den letzten Tagen die AC Milan, Galatasaray Istanbul und Crystal Palace zur Diskussion.

Mit Inter Mailand machte ein Klub das Rennen, der dem Schweizer sportlich am meisten bietet. Der vom Rumänen Cristian Chivu trainierte 20-fache italienische Meister ist einer der Favoriten in der Serie A und hat auch europäisch grosse Ambitionen, nachdem er zuletzt in der Champions League erst im Final gescheitert ist. Wie Manchester City ist auch Inter Mailand exzellent besetzt. Zum Kader gehört unter anderen Yann Sommer, Akanjis früherer Nationalmannschafts-Kollege.

Wie es für Akanji im kommenden Sommer weitergeht, ist noch offen. Der 30-jährige Zürcher hat mit Manchester City einen bis Sommer 2027 laufenden Vertrag. Dass sich unter Guardiola die personellen Gegebenheiten rasch ändern können, weiss er Akanji am besten. Seit seinem Wechsel von Dortmund nach England 2022 und bis Anfang dieser Saison gehörte Akanji fast immer zu den Stammkräften von City und trug Entscheidendes zu je zwei Meistertiteln (2023 und 2024) und Cupsiegen (2023 und 2025) sowie dem Champions-League-Erfolg 2023 bei.

Die Zeichen stehen aber eher auf einen definitiven Abschied aus Manchester. Gemäss italienischen Medien soll Inter nicht nur eine Kaufoption von 15 Millionen Euro haben, sondern sogar eine Kaufpflicht, wenn die Mailänder den Meistertitel gewinnen.