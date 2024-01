Manuel Neuer: «Ich habe Yann Sommer natürlich verfolgt» 06.01.2024

Der vermeintliche Goalie-Kampf zwischen Yann Sommer und Manuel Neuer sorgte im letzten Sommer für viel Gesprächsstoff. Der Bayern-Goalie spricht nach dem 1:1 im Test gegen Basel auch über den Nati-Keeper.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Als Yann Sommer im Januar 2023 nach München wechselte, erwarteten viele einen Konkurrenzkampf mit Manuel Neuer, sobald dieser wieder fit ist.

Dazu kam es aber nicht. Sommer zog nach dem gewonnenen Meistertitel weiter nach Italien.

Schon als Yann Sommer vor einem Jahr von Borussia Mönchengladbach zu Bayern München wechselte, war von einem bevorstehenden Konkurrenzkampf mit Manuel Neuer die Rede. Sommer wurde damals als Ersatz für Neuer geholt, der sich das Bein gebrochen hatte und lange ausfiel.

Zu Beginn dachten viele, dass Sommer auch nach Neuers Rückkehr der Stammgoalie der Bayern bleiben wird. Als der Schweizer dann in die Kritik geriet, Julian Nagelsmann entlassen wurde und der neue Trainer Thomas Tuchel immer wieder vom rekonvaleszenten Neuer schwärmte, wendete sich das Blatt. Auf einmal war wieder Neuer in der Pole-Position.

Zum Kampf um die Nummer 1 kam es schliesslich nie. Weil sich Sommer auf ein Duell mit dem Captain und der Klublegende gar nicht erst einlassen wollte und schliesslich zu Inter Mailand weiterzog.

Der gegenseitige Respekt ist gross

Mittlerweile haben sich beide Keeper zum gegenseitigen Verhältnis geäussert. Nach dem 1:1 im Testspiel gegen den FC Basel sagt Neuer auf Sommer angesprochen: «Ich habe natürlich verfolgt, wie er bei Inter Mailand gespielt hat und da eine sehr gute Hinrunde hatte.»

Im Dezember sprach auch Sommer über Neuer und gab zu verstehen, dass die beiden Top-Goalies «jederzeit ein sehr gutes Verhältnis» miteinander hatten. «Wir haben uns trotz seiner Verletzung fast jeden Tag gesehen, hatten einen guten Austausch. Ich freue mich sehr für ihn, dass er nun so zurückgekehrt ist. Nach einer Verletzung ist das nicht immer ganz so einfach.»

Der bald 38-jährige Neuer ist mittlerweile wieder die unangefochtene Nummer 1 im Bayern-Tor und hat seinen Vertrag erst kürzlich bis 2025 verlängert. Derweil spielt auch Sommer bei Inter Mailand gross auf und ist auf besten Weg, nach dem deutschen Meistertitel in dieser Saison auch den Scudetto zu holen. Dank eines 2:1-Siegs gegen Hellas Verona am Samstag behauptet sich Inter an der Tabellenspitze der Serie A.

Inter – Hellas Verona 2:1 Serie A, 19. Spieltag, Saison 2023/24 06.01.2024

Basel – Bayern München 1:1 Starker Auftritt des FC Basel im Testkick gegen den grossen FC Bayern München. Im ausverkauften St. Jakob-Park holen die Basler ein respektables 1:1. 06.01.2024