Die Schweizer Nati kommt im letzten WM-Gruppenspiel gegen Kanada sackstark aus der Kabine und markiert nur 38 Sekunden nach der Pause den Führungstreffer.

Im Spiel um den Gruppensieg gegen Kanada kann die Schweiz in der 46. Minute vorlegen. Nach einem Angriff über die rechte Seite setzt sich Johan Manzambi stark durch und findet mit seiner flachen Hereingabe Ruben Vargas am zweiten Pfosten. Der 27-Jährige bleibt cool und versorgt die Kugel via Innenpfosten im kanadischen Tor.

Kurz darauf kann Manzambi für die Nati nachdoppeln und so die Weichen auf Gruppensieg stellen. Ob die Kanadier noch eine Antwort finden, erfährst du in unserem Live-Ticker.