Die Schweiz muss im WM-Viertelfinal gegen Weltmeister Argentinien ohne Johan Manzambi auskommen. Seine im Training erlittene Knieprellung lässt wie im Achtelfinal gegen Kolumbien keinen Einsatz zu.

Johan Manzambi wird für den WM-Viertelfinal nicht rechtzeitig fit

Dies bestätigte Murat Yakin an der Abschluss-Pressekonferenz in Kansas City. Man habe alles versucht, so der Nationaltrainer, doch es gehe nicht.

Die Nati hat in der Nacht auf Sonntag 3.00 Uhr Schweizer Zeit die Möglichkeit, erstmals an einer WM die Halbfinals zu erreichen.