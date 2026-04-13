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Söldner-Check Manzambi muss gestützt vom Feld ++ Freuler schiesst Bologna zum Sieg ++ Vargas mit Assist

Patrick Lämmle

13.4.2026

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Sandro Zappella

13.04.2026, 15:38

13.04.2026, 15:40

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Der BVB verliert das Spitzenspiel gegen Leverkusen mit 0:1. Kobel wird beim Gegentreffer vom Distanzschuss von Andrich überrascht und macht nicht die beste Figur. Richtig schmerzen dürfte die Niederlage die Dortmunder aber ohnehin nicht. Die Bayern sind vorne enteilt und auf Rang 3 hat der BVB noch immer 8 Punkte Reserve. 

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bayer Leverkusen

Jonas Omlin

Der Torhüter schaffte es gegen Dortmund nicht mal auf die Bank, sondern wurde gar nicht erst aufgeboten.

 

HSV

Miro Muheim

Verpasst nach seiner Roten Karte gegen Augsburg die Partie in Stuttgart. Ohne den Schweizer wird der HSV gleich mit 0:4 deklassiert.

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Beim 4:0-Sieg gegen Hamburg zum dritten Mal in Serie nur auf der Bank.

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Heidenheim

Leonidas Stergiou

Das Tabellenschlusslicht feiert gegen Union Berlin einen seltenen Sieg. Doch Stergiou schafft es nicht in den Kader.

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Spielt beim 0:1 gegen RB Leipzig durch und zeigt trotz der Niederlage eine gute Leistung. Nach 17 Minuten spielt er einen magistralen Pass auf Castrop, dieser scheitert aber im 1-gegen-1 an Torhüter Vandevoort. Beim Gegentor trifft den Schweizer keine Schuld.

 

1. FC Köln

Joël Schmied

War nach seiner Muskelverletzung noch nicht fit genug, um es in den Kader gegen Bremen zu schaffen.

 

Werder Bremen

Isaac Schmidt

Bremen verliert in Köln mit 1:3 und rutscht auf Rang 15 in der Tabelle ab. Schmidt wird nach 79 Minuten eingewechselt und kann keinen grossen Einfluss aufs Spiel mehr nehmen. 

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Spielt beim 2:1-Sieg in Wolfsburg durch und wird nach 67 Minuten verwarnt.

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Für die Mainzer gibt es nach langer Zeit mal wieder einen Dämpfer. Widmer wird bei der 0:1-Niederlage gegen Freiburg erst nach 68 Minuten eingewechselt und kann am Resultat nichts mehr ändern. Widmer dürfte am Donnerstag wieder eine wichtige Rolle spielen: Dann steht in der Conference League gegen Strasbourg das Viertelfinal-Rückspiel an. Das Hinspiel haben die Deutschen mit 2:0 gewonnen.

RC Strasbourg Alsace - 1. FSV Mainz 05
RC Strasbourg Alsace - 1. FSV Mainz 05

Do 16.04. 20:25 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ RC Strasbourg Alsace - 1. FSV Mainz 05

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ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Manzambi spielt beim Sieg in Mainz durch, doch praktisch mit Spielschluss gibt es Sorgen um den Schweizer Mittelfeldspieler. Manzambi will an der Eckfahne auf Zeit spielen, wird getroffen und windet sich in der Folge vor Schmerzen am Boden. In der Folge musste er von zwei Betreuern gestützt werden und humpelte in die Kabine.

Eine kleine Entwarnung gab es immerhin an der Pressekonferenz nach dem Spiel von Trainer Julian Schuster: «Er hat gleich gesagt, dass es ein Schlag war. Deshalb sind wir da sehr zuversichtlich. Für den ersten Moment sieht es so aus, dass er Glück hatte.» 

Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Ogbus durfte gegen Mainz ein weiteres Mal für Freiburg starten. In der 33. Minute sieht er für ein Foul die Gelbe Karte, in der Halbzeit wird er dann durch Lienhart ersetzt. Weiter geht es für Freiburg bereits am Donnerstag. In der Europa League reisen die Breisgauer mit einem 3:0-Polster aus dem Hinspiel zu Celta Vigo.

Real Club Celta - SC Freiburg
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Do 16.04. 18:35 - 21:45 ∙ blue Sport Live ∙ Real Club Celta - SC Freiburg

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Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Augsburg

Fabian Rieder

Scheint seine neue Position in Augsburg definitiv gefunden zu haben. Gegen Hoffenheim darf Rieder erneut auf der Doppelsechs ran und macht beim 2:2 einen tollen Job. 

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Gegen Hoffenheim wie zuletzt immer in der Startformation und bereits nach 24 Minuten verwarnt. Bei den Gegentreffern schuldlos. 

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Der Captain spielt beim 1:0-Sieg gegen Tottenham durch. Durch den Sieg ist Sunderland wieder an den europäischen Rängen dran und für Tottenham wird es immer schlimmer: Die Nordlondoner sind mittlerweile auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. 

Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Fehlt weiterhin verletzt.

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Spielt mit Leeds heute auswärts gegen Manchester United.

Manchester United - Leeds United
Manchester United - Leeds United

Mo 13.04. 20:55 - 22:55 ∙ blue Sport Live ∙ Manchester United - Leeds United

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Nottingham Forest

Dan Ndoye

Beim 1:1 gegen Aston Villa in der 89. Minuten eingewechselt und damit selbsterklärend ohne Einfluss auf die Partie. In der Europa League steht am Donnerstag das Rückspiel gegen Porto an – im Hinspiel gab es in Portugal ein 1:1.

Nottingham Forest FC - FC Porto
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Do 16.04. 20:25 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Nottingham Forest FC - FC Porto

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Burnley

Zeki Amdouni

Fällt nach seinem Kreuzbandriss weiter aus.

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Kassiert mit Inter in Como drei Gegentore, bei denen der Schlussmann jeweils keine Schuld trägt. Weil seine Teamkollegen aber vier Buden schiessen, macht Inter den nächsten grossen Schritt in Richtung Meistertitel.

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Manuel Akanji

Auch Akanji ist bei den drei Gegentreffern nicht beteiligt, dafür kann er sich offensiv auszeichnen. Beim 4:2 legt er den Ball pfannenfertig für Dumfries auf.

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Der Captain erzielt beim 2:0-Heimsieg gegen Lecce nach einem Abstauber mit dem Kopf das wichtige 1:0.

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Bologna

Simon Sohm

Spielt gegen Lecce 74 Minuten im offensiven Mittelfeld. Hat kurz vor der Pause einen gefährlichen Distanzschuss, setzt sonst aber keine entscheidenden Akzente.

UHD HDR Bologna FC 1909 - Aston Villa FC
Event ist beendet
UHD HDR Bologna FC 1909 - Aston Villa FC

Do 09.04. 20:25 - 23:50 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Bologna FC 1909 - Aston Villa FC

Event ist beendet

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Der Torhüter fehlt verletzt.

 

AC Milan

Zachary Athekame

Milan liegt zur Halbzeit gegen Udinese schon mit 0:2 in Rückstand. Athekame muss in der Kabine bleiben und wird durch Stürmer Niclas Füllkrug ersetzt. Besser wird es für Milan aber nicht, am Ende verlieren die Rossoneri gar mit 0:3.

 

AC Milan

Ardon Jashari

Kommt bei Milan in der 72. Minute für Luka Modric. Da steht es schon 0:3 – Jashari kann am Resultat nichts mehr ändern.

 

Pisa

Michel Aebischer

Pisa verliert bei der Roma mit 0:3. Aebischer spielt im zentralen Mittelfeld einmal mehr durch. Der Leihspieler kehrt im Sommer zu Bologna zurück, Pisa liegt am Tabellenende und wird mit höchster Wahrscheinlichkeit absteigen.

 

Pisa

Daniel Denoon

Fehlt mit Sprunggelenksproblemen weiterhin verletzt.

 

Parma

Sascha Britschgi

Parma erkämpft sich gegen den Tabellenzweiten aus Neapel ein 1:1-Remis. Britschgi schmort 90 Minuten auf der Bank.

 

Sassuolo

Ulisses Garcia

Fehlte Sassuolo bei der 1:2-Niederlage in Genua verletzt.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Beim 1:1 in Osasuna 90 Minuten auf der Bank. Am Donnerstag steht in der Europa League das Viertelfinal-Rückspiel gegen Braga an. Im Hinspiel in Portugal, das 1:1 ausging, spielte Rodriguez durch.

Real Betis Balompié - SC Braga
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Do 16.04. 20:25 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Real Betis Balompié - SC Braga

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Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Valencia verliert beim Abstiegskandidaten Elche mit 0:1. In der ersten Halbzeit hätte Cömert mit einem Kunstschuss aus 40 Metern beinahe die Führung erzielt. In der 72. Minute liegt Cömert am Boden und zeigt an, dass er gerne ausgewechselt werden möchte. Prompt schlägt Elche genau in diesem Moment zu – darauf muss Cömert verletzt raus.  

 

Valencia

Filip Ugrinic

Ugrinic spielt gegen Elche durch, hat ein, zwei gute Aktionen, kann aber am Ende nichts Zählbares vorweisen.

Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Sevilla schlägt das favorisierte Atlético Madrid mit 2:1. Djibril Sow wird nach 70 Minuten eingewechselt und hilft mit, die Führung über die Zeit zu retten.

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Dass Sevilla schon zur Halbzeit mit 2:1 führt, daran hat auch Ruben Vargas entscheidenden Anteil. Der Flügelspieler schlägt kurz vor der Pause eine perfekte Ecke auf Captain Nemanja Gudelj, der zum Endstand einköpft.

Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Bei der 1:4-Niederlage gegen den Paris FC einmal mehr nur Ersatz.

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Der Captain spielt auch beim 1:4 gegen Paris durch und erlebt wie die ganze Mannschaft einen Abend zum Vergessen.

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Stade Rennes

Breel Embolo

Spielte beim 2:1-Heimsieg gegen Angers rund 73 Minuten, war an den Toren aber nicht beteiligt. Durch den Sieg zog Rennes auf Kosten von Monaco auf Rang 6 in der Ligue 1. 

 

Lorient

Yvon Mvogo

Verliert mit Lorient in Lyon mit 0:2, bei den Gegentoren ist er aber absolut machtlos.

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Fehlt mit einer Knieverletzung.

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