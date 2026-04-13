Manzambi muss gestützt vom Feld ++ Freuler schiesst Bologna zum Sieg ++ Vargas mit Assist

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Der BVB verliert das Spitzenspiel gegen Leverkusen mit 0:1. Kobel wird beim Gegentreffer vom Distanzschuss von Andrich überrascht und macht nicht die beste Figur. Richtig schmerzen dürfte die Niederlage die Dortmunder aber ohnehin nicht. Die Bayern sind vorne enteilt und auf Rang 3 hat der BVB noch immer 8 Punkte Reserve.

Bayer Leverkusen Jonas Omlin

Der Torhüter schaffte es gegen Dortmund nicht mal auf die Bank, sondern wurde gar nicht erst aufgeboten.

HSV Miro Muheim

Verpasst nach seiner Roten Karte gegen Augsburg die Partie in Stuttgart. Ohne den Schweizer wird der HSV gleich mit 0:4 deklassiert.

Stuttgart Luca Jaquez

Beim 4:0-Sieg gegen Hamburg zum dritten Mal in Serie nur auf der Bank.

Heidenheim Leonidas Stergiou

Das Tabellenschlusslicht feiert gegen Union Berlin einen seltenen Sieg. Doch Stergiou schafft es nicht in den Kader.

Gladbach Nico Elvedi

Spielt beim 0:1 gegen RB Leipzig durch und zeigt trotz der Niederlage eine gute Leistung. Nach 17 Minuten spielt er einen magistralen Pass auf Castrop, dieser scheitert aber im 1-gegen-1 an Torhüter Vandevoort. Beim Gegentor trifft den Schweizer keine Schuld.

1. FC Köln Joël Schmied

War nach seiner Muskelverletzung noch nicht fit genug, um es in den Kader gegen Bremen zu schaffen.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Bremen verliert in Köln mit 1:3 und rutscht auf Rang 15 in der Tabelle ab. Schmidt wird nach 79 Minuten eingewechselt und kann keinen grossen Einfluss aufs Spiel mehr nehmen.

Frankfurt Aurèle Amenda

Spielt beim 2:1-Sieg in Wolfsburg durch und wird nach 67 Minuten verwarnt.

Mainz 05 Silvan Widmer

Für die Mainzer gibt es nach langer Zeit mal wieder einen Dämpfer. Widmer wird bei der 0:1-Niederlage gegen Freiburg erst nach 68 Minuten eingewechselt und kann am Resultat nichts mehr ändern. Widmer dürfte am Donnerstag wieder eine wichtige Rolle spielen: Dann steht in der Conference League gegen Strasbourg das Viertelfinal-Rückspiel an. Das Hinspiel haben die Deutschen mit 2:0 gewonnen.

RC Strasbourg Alsace - 1. FSV Mainz 05 Do 16.04. 20:25 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ RC Strasbourg Alsace - 1. FSV Mainz 05 Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 3T 3h 15min 25sek

Freiburg Johan Manzambi

Manzambi spielt beim Sieg in Mainz durch, doch praktisch mit Spielschluss gibt es Sorgen um den Schweizer Mittelfeldspieler. Manzambi will an der Eckfahne auf Zeit spielen, wird getroffen und windet sich in der Folge vor Schmerzen am Boden. In der Folge musste er von zwei Betreuern gestützt werden und humpelte in die Kabine.

Zoff unter Teamkollegen! Das sah gar nicht gut aus für Manzambi. 🤕



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Eine kleine Entwarnung gab es immerhin an der Pressekonferenz nach dem Spiel von Trainer Julian Schuster: «Er hat gleich gesagt, dass es ein Schlag war. Deshalb sind wir da sehr zuversichtlich. Für den ersten Moment sieht es so aus, dass er Glück hatte.»

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Ogbus durfte gegen Mainz ein weiteres Mal für Freiburg starten. In der 33. Minute sieht er für ein Foul die Gelbe Karte, in der Halbzeit wird er dann durch Lienhart ersetzt. Weiter geht es für Freiburg bereits am Donnerstag. In der Europa League reisen die Breisgauer mit einem 3:0-Polster aus dem Hinspiel zu Celta Vigo.

Real Club Celta - SC Freiburg Do 16.04. 18:35 - 21:45 ∙ blue Sport Live ∙ Real Club Celta - SC Freiburg Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 3T 1h 25min 25sek

Augsburg Fabian Rieder

Scheint seine neue Position in Augsburg definitiv gefunden zu haben. Gegen Hoffenheim darf Rieder erneut auf der Doppelsechs ran und macht beim 2:2 einen tollen Job.

Augsburg Cédric Zesiger

Gegen Hoffenheim wie zuletzt immer in der Startformation und bereits nach 24 Minuten verwarnt. Bei den Gegentreffern schuldlos.

England

Sunderland Granit Xhaka

Der Captain spielt beim 1:0-Sieg gegen Tottenham durch. Durch den Sieg ist Sunderland wieder an den europäischen Rängen dran und für Tottenham wird es immer schlimmer: Die Nordlondoner sind mittlerweile auf einen Abstiegsplatz abgerutscht.

Newcastle Fabian Schär

Fehlt weiterhin verletzt.

Leeds United Noah Okafor

Spielt mit Leeds heute auswärts gegen Manchester United.

Manchester United - Leeds United Mo 13.04. 20:55 - 22:55 ∙ blue Sport Live ∙ Manchester United - Leeds United Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 3h 45min 25sek

Nottingham Forest Dan Ndoye

Beim 1:1 gegen Aston Villa in der 89. Minuten eingewechselt und damit selbsterklärend ohne Einfluss auf die Partie. In der Europa League steht am Donnerstag das Rückspiel gegen Porto an – im Hinspiel gab es in Portugal ein 1:1.

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Event-Start in: 3T 3h 15min 25sek

Burnley Zeki Amdouni

Fällt nach seinem Kreuzbandriss weiter aus.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Kassiert mit Inter in Como drei Gegentore, bei denen der Schlussmann jeweils keine Schuld trägt. Weil seine Teamkollegen aber vier Buden schiessen, macht Inter den nächsten grossen Schritt in Richtung Meistertitel.

Inter Mailand Manuel Akanji

Auch Akanji ist bei den drei Gegentreffern nicht beteiligt, dafür kann er sich offensiv auszeichnen. Beim 4:2 legt er den Ball pfannenfertig für Dumfries auf.

Bologna Remo Freuler

Der Captain erzielt beim 2:0-Heimsieg gegen Lecce nach einem Abstauber mit dem Kopf das wichtige 1:0.

Bologna Simon Sohm

Spielt gegen Lecce 74 Minuten im offensiven Mittelfeld. Hat kurz vor der Pause einen gefährlichen Distanzschuss, setzt sonst aber keine entscheidenden Akzente.

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Genua Benjamin Siegrist

Der Torhüter fehlt verletzt.

AC Milan Zachary Athekame

Milan liegt zur Halbzeit gegen Udinese schon mit 0:2 in Rückstand. Athekame muss in der Kabine bleiben und wird durch Stürmer Niclas Füllkrug ersetzt. Besser wird es für Milan aber nicht, am Ende verlieren die Rossoneri gar mit 0:3.

AC Milan Ardon Jashari

Kommt bei Milan in der 72. Minute für Luka Modric. Da steht es schon 0:3 – Jashari kann am Resultat nichts mehr ändern.

Pisa Michel Aebischer

Pisa verliert bei der Roma mit 0:3. Aebischer spielt im zentralen Mittelfeld einmal mehr durch. Der Leihspieler kehrt im Sommer zu Bologna zurück, Pisa liegt am Tabellenende und wird mit höchster Wahrscheinlichkeit absteigen.

Pisa Daniel Denoon

Fehlt mit Sprunggelenksproblemen weiterhin verletzt.

Parma Sascha Britschgi

Parma erkämpft sich gegen den Tabellenzweiten aus Neapel ein 1:1-Remis. Britschgi schmort 90 Minuten auf der Bank.

Sassuolo Ulisses Garcia

Fehlte Sassuolo bei der 1:2-Niederlage in Genua verletzt.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Beim 1:1 in Osasuna 90 Minuten auf der Bank. Am Donnerstag steht in der Europa League das Viertelfinal-Rückspiel gegen Braga an. Im Hinspiel in Portugal, das 1:1 ausging, spielte Rodriguez durch.

Real Betis Balompié - SC Braga Do 16.04. 20:25 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Real Betis Balompié - SC Braga Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 3T 3h 15min 25sek

Valencia Eray Cömert

Valencia verliert beim Abstiegskandidaten Elche mit 0:1. In der ersten Halbzeit hätte Cömert mit einem Kunstschuss aus 40 Metern beinahe die Führung erzielt. In der 72. Minute liegt Cömert am Boden und zeigt an, dass er gerne ausgewechselt werden möchte. Prompt schlägt Elche genau in diesem Moment zu – darauf muss Cömert verletzt raus.

Valencia Filip Ugrinic

Ugrinic spielt gegen Elche durch, hat ein, zwei gute Aktionen, kann aber am Ende nichts Zählbares vorweisen.

Sevilla Djibril Sow

Sevilla schlägt das favorisierte Atlético Madrid mit 2:1. Djibril Sow wird nach 70 Minuten eingewechselt und hilft mit, die Führung über die Zeit zu retten.

Sevilla Ruben Vargas

Dass Sevilla schon zur Halbzeit mit 2:1 führt, daran hat auch Ruben Vargas entscheidenden Anteil. Der Flügelspieler schlägt kurz vor der Pause eine perfekte Ecke auf Captain Nemanja Gudelj, der zum Endstand einköpft.

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Bei der 1:4-Niederlage gegen den Paris FC einmal mehr nur Ersatz.

AS Monaco Denis Zakaria

Der Captain spielt auch beim 1:4 gegen Paris durch und erlebt wie die ganze Mannschaft einen Abend zum Vergessen.

Stade Rennes Breel Embolo

Spielte beim 2:1-Heimsieg gegen Angers rund 73 Minuten, war an den Toren aber nicht beteiligt. Durch den Sieg zog Rennes auf Kosten von Monaco auf Rang 6 in der Ligue 1.

Lorient Yvon Mvogo

Verliert mit Lorient in Lyon mit 0:2, bei den Gegentoren ist er aber absolut machtlos.

Le Havre Felix Mambimbi

Fehlt mit einer Knieverletzung.