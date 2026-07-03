Die ersten 10 Minuten und bis Manzambi die Algerier austanzt, sieht die Nati keinen Ball. Danach haben Xhaka & Co. alles im Griff. Das sind die Noten zur Achtelfinalqualifikation.

Die Schweiz zeigt gegen Algerien eine starke Vorstellung und zieht mit einem 2:0-Sieg souverän ins WM-Achtelfinal ein. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni vor Ort.

Böni: «Diese Mannschaft muss sich vor keiner dieser Welt verstecken» Die Schweiz zeigt gegen Algerien eine starke Vorstellung und zieht mit einem 2:0-Sieg souverän ins WM-Achtelfinal ein. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni vor Ort.

Achtelfinal-Quali geschafft Manzambi tanzt, Zakaria brilliert: Das sind die Nati-Noten zum Sieg gegen Algerien

Position Goal Gregor Kobel Note der Redaktion 4.5 Es ist nicht so, dass die Algerier nicht zu Chancen kämen, sie schliessen diese einfach nicht konsequent ab. Kobel hält, was auf seinen Kasten kommt. Einen Big-Save braucht's nicht.

Position Denis Zakaria Note der Redaktion 5.5 Startet nach zwei Spielen Pause wieder als Rechtsverteidiger. Erst hat er noch Mühe (als er von Ait-Nouri getunnelt wird). Dann wird er frecher und besser: Viele Rushes nach vorne und eine super Balleroberung im gegnerischen Strafraum (46.), die zum 2:0 führt. Hinten kurz darauf der «Big Save» bei einem Mahrez-Schuss. Dann marschiert er die Linie rauf und runter. Der beste Schweizer.

Position Verteidigung Manuel Akanji Note der Redaktion 5 Hat Glück, dass sein kurzes Halten im Strafraum an Zerrouki nicht geahndet wird (8.). Sonst cool und abgeklärt. Der Abwehrchef hat jederzeit alles im Griff.

Position Verteidigung Nico Elvedi Note der Redaktion 5 Hinten brutal abgeklärt, robust und gedankenschnell. Der Gladbach-Verteidiger ist durch nichts aus der Ruhe zu bringen, auch nicht durch dribbelwütige Algerier.

Position Verteidigung Ricardo Rodriguez Note der Redaktion 5 Cleverer und smarter Auftritt von ihm. Er weiss einfach, wo er zu stehen hat. Und falls es mal anders kommt und die Algerier sich durchs Abwehrbollwerk durchkombinieren, sind die im Abschluss zu harmlos.

Position Mittelfeld Dan Ndoye Note der Redaktion 5 In Halbzeit eins hat er wenig auffällige Aktionen. Nach dem Pausenpfiff steht er dann goldrichtig und versenkt eiskalt zum 2:0.

Position Mittelfeld Remo Freuler Note der Redaktion 5 Sein Part im zentralen Mittelfeld? Löcher stopfen und Bälle verteilen. Weil Xhaka von den Algeriern aus dem Spiel genommen wird, übernimmt Freuler zum Teil auch dessen Part. Starker Auftritt.

Position Mittelfeld Granit Xhaka Note der Redaktion 5 Hat mit Ramiz Zerrouki eine Spezialbewachung. Kaum in der Nähe des Balles wird Xhaka attackiert. In Halbzeit zwei dann auffälliger und mit mehr Einfluss aufs Spielgeschehen. Muss einstecken, als ihn Boudaoui umsäbelt (73.).

Position Mittelfeld Ruben Vargas Note der Redaktion 4.5 Was für ein Klasse-Dribbling nach gut einer halben Stunde, legt sich gleich mit drei Algeriern an und setzt sich durch. Leider kommt seine Flanke nicht an. Davor mit Mühe, danach mutiger.

Position Sturm Johan Manzambi Note der Redaktion 5 Die Nati ist zum Start unter Druck, dann tanzt Manzambi in der 10. Minute durch die algerischen Abwehrreihen, ein Hüftwackler hier, eine Körpertäuschung da, Pass zu Embolo, 1:0. Besser geht nicht! Erneut ein starker Auftritt des Youngsters.

Position Sturm Breel Embolo Note der Redaktion 4.5 Steht in der 10. Minute da, wo ein Mittelstürmer stehen muss, vollendet die Manzambi-Vorlage mit dem Schienbein. Sonst zwei, drei unsaubere Ballannahmen.

Position Einwechselspieler Noah Okafor Kommt in der 70. Minute für Manzambi. Zu kurz für eine Bewertung.

Position Einwechselspieler Fabian Rieder Kommt in der 70. Minute für Vargas. In der 81. trifft er aus kürzester Distanz das Tor nicht – aber das spielt am Ende keine Rolle. Zu kurz für eine Bewertung.

Position Einwechselspieler Zeki Amdouni Kommt in der 83. Minute für Embolo. Zu kurz für eine Bewertung.

Position Einwechselspieler Silvan Widmer Kommt in der 87. Minute für Zakaria. Zu kurz für eine Bewertung.