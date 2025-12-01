  1. Privatkunden
Söldner-Check Manzambi trifft schon wieder ++ Zesiger mit Eigentor ++ Xhaka und Embolo liefern Assists

Patrick Lämmle

1.12.2025

Manzambi trifft für Freiburg gegen Mainz

Manzambi trifft für Freiburg gegen Mainz

01.12.2025

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Jan Arnet

01.12.2025, 10:04

01.12.2025, 10:07

Deutschland

Portrait von Gregor Kobel, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Dortmund

Gregor Kobel

Dortmund gewinnt das Verfolgerduell in Leverkusen mit 2:1. Kobel ist da, wenn es ihn braucht – beim Gegentor ist er machtlos.

Portrait von Luca Jacquez,.Spieler des Schweizer U21 Fussball.Nationalteams der Männer, fotografiert am 4..September 2024 in Lausanne. (SFV/KEYSTONE/Valentin Flauraud)
 

Stuttgart

Luca Jaquez

Zuletzt fiel Jaquez mit Adduktorenbeschwerden aus und jetzt hindert ihn eine Oberschenkelverletzung an einem Einsatz. Ohne ihn verliert Stuttgart auswärts gegen den HSV mit 1:2.

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Stuttgart

Leonidas Stergiou

Nach seiner langwierigen Fussverletzung wartet er weiter auf seinen ersten Saisoneinsatz bei den Stuttgart-Profis.

 

HSV

Miro Muheim

Die Durststrecke des HSV ist vorbei. Die Hamburger gewinnen zum ersten Mal seit dem 5. Oktober. In Unterzahl gelingt gegen Stuttgart in letzter Minute noch das 2:1-Siegestor. Muheim spielt auf der linken Aussenbahn durch.

 

HSV

Silvan Hefti

Der St.Galler fehlt weiterhin im Kader des Aufsteigers.

 

1. FC Köln

Joël Schmied

In der Vorwoche zog sich Schmied eine Oberschenkelverletzung zu und verpasst so das Spiel gegen Werder Bremen, das 1:1 ausgeht.

 

Werder Bremen

Isaac Schmidt

Schmidt kommt bei Bremen nicht zum Einsatz.

Portrait von Aurele Amenda, Spieler der Schweizer U20 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am Montag, 19. September 2022 in Kloten. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Frankfurt

Aurèle Amenda

Amenda kommt beim 1:1 gegen Wolfsburg nicht zum Zug.

Portrait von Nico Elvedi, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Nico Elvedi

Nach zuletzt drei Siegen in Serie muss sich Gladbach mal wieder mit einem Punkt begnügen. Weil der Gegner RB Leipzig heisst und Tabellenzweiter ist, ist das dennoch respektabel. Elvedi überzeugt einmal mehr mit einer tadellosen Abwehrleistung. In den letzten vier Spielen hat die Borussia nur ein Gegentor kassiert – auch dank Elvedi.

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Jonas Omlin

Er fällt zurzeit mit Adduktorenbeschwerden aus.

Portrait von Silvan Widmer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Mainz 05

Silvan Widmer

Mainz bleibt in Freiburg chancenlos und verliert 0:4. Widmer sitzt dabei 90 Minuten lang auf der Bank.

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Bei Freiburg trumpft Manzambi weiter gross auf. Nach seinem Treffer in der Vorwoche gegen Bayern München folgt gegen Mainz gleich das nächste Tor. Aus rund 13 Metern lässt er dem Mainz-Goalie keine Abwehrchance. Der Nati-Youngster trifft sogar noch ein zweites Mal, der VAR hat aber wegen einer Abseitsposition etwas dagegen.

Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

Der U21-Nati-Spieler muss weiter auf seinen ersten Saisoneinsatz bei den Profis warten.

Portrait von Cedric Zesiger, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, aufgenommen am 21. Maerz 2023 in Pratteln, Kanton Basel-Landschaft. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally).
 

Augsburg

Cédric Zesiger

Erstmals seit dem 27. September steht Zesiger wieder in der Augsburg-Startelf. Nutzen kann er die Chance aber nicht. Der FCA geht bei Hoffenheim mit 0:3 unter – und Zesiger schiesst auch noch ein Eigentor. Nach einer Flanke wird er von einem Teamkollegen abgeschossen.

Portrait von Fabian Rieder, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 14. November 2022 in Kloten, Kanton Zürich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Augsburg

Fabian Rieder

Hinten sind die Augsburger schwach und auch vorne läuft nicht viel. Rieder darf zwar durchspielen, bleibt aber glücklos.

England

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Unbeeindruckt von der Niederlage gegen Fulham in der Vorwoche, präsentiert sich Sunderland wieder bärenstark. Nach einem 0:2-Rückstand gegen Bournemouth siegt der Aufsteiger noch mit 3:2. Xhaka gibt die Torvorlage zum zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer.

Portrait von Fabian Schaer, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Newcastle

Fabian Schär

Newcastle schlägt Everton auswärts gleich mit 4:1. Schär kommt erst wenige Minuten vor dem Schlusspfiff in die Partie.

Portrait von Noah Okafor, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV)Christian Beutler)
 

Leeds United

Noah Okafor

Gegen Manchester City sitzt Okafor auf der Bank und wird erst in der 82. Minute beim Stand von 2:2 eingewechselt. Den Siegtreffer schiesst er dann nicht – den macht Phil Foden auf der anderen Seite.

 

Nottingham Forest

Dan Ndoye

Nottingham präsentierte sich zuletzt unter dem neuen Trainer Sean Dyche bärenstark, geht am Sonntag aber wieder einmal als Verlierer vom Platz. Ndoye wird beim 0:2 gegen Brighton zur Pause ausgewechselt.

 

Burnley

Zeki Amdouni

Amdouni fällt mit seiner Knieverletzung noch eine Weile aus.

Italien

Portrait von Yann Sommer, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Yann Sommer

Letzte Woche geriet Sommer nach der Derby-Niederlage ins Kreuzfeuer der Kritik. Da tut der 2:0-Sieg gegen Pisa so richtig gut – auch wenn Sommer kaum etwas zu tun hat.

Portrait von Manuel Akanji, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Inter Mailand

Manuel Akanji

Auch Akanji macht seine Sache ordentlich, ohne gross aufzufallen.

 

Pisa

Michel Aebischer

Bei Pisa spielt Aebischer im zentralen Mittelfeld durch.

 

Pisa

Daniel Denoon

Denoon verpasst die Partie gegen Inter mit einer Knöchelverletzung.

 

AC Milan

Ardon Jashari

Er muss weiter auf den ersten Einsatz nach überstandenem Wadenbeinbruch warten. Jashari steht beim 1:0-Sieg gegen Lazio Rom zwar im Milan-Kader, kommt aber nicht zum Zug.

 

AC Milan

Zachary Athekame

Wadenprobleme hindern den Youngster an einem Einsatz gegen Lazio.

Benjamin Siegrist of Genoa CFC during the Serie A match between SSC Napoli and Genoa CFC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 11 May 2025. Naples Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy Copyright: xFrancoxRomanox SP24-1194-018
 

Genua

Benjamin Siegrist

Beim 2:1-Sieg gegen Hellas Verona drückt Siegrist wie gewohnt die Ersatzbank.

Portrait von Remo Freuler, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Bologna

Remo Freuler

Bologna spielt am Montag gegen Cremonese. Freuler ist nach seinem Schlüsselbeinbruch noch nicht einsatzfähig.

ACHTUNG VERALTETES SPONSOR LOGO - ES GIBT EINE RETOUCHIERTE VERSION - Portrait von Simon Sohm, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Fiorentina

Simon Sohm

Fiorentina muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Die Partie gegen Atalanta geht mit 0:2 verloren. Sohm steht 78 Minuten auf dem Platz.

 

Parma

Sascha Britschgi

Der 19-Jährige darf gegen Udinese durchspielen, Parma verliert mit 0:2.

Spanien

Portrait von Ricardo Rodriguez, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Betis Sevilla

Ricardo Rodriguez

Derby-Sieg für Rodriguez! Betis schlägt den FC Sevilla 2:0. Der Linksverteidiger wird erst in den Schlussminuten eingewechselt.

Portrait von Djibril Sow, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Djibril Sow

Bei Sevilla steht Sow in der Startelf und wird nach 70 Minuten ausgewechselt.

Portrait von Ruben Vargas, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sevilla

Ruben Vargas

Vargas fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus.

 

Valencia

Filip Ugrinic

Ugrinic wartet seit dem 23. September auf einen Einsatz. Darf er am Montag endlich wieder einmal ran? Dann spielt Valencia gegen Rayo Vallecano.

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Valencia spielt am Montagabend bei Rayo Vallecano.

Frankreich

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Köhn hat seinen Stammplatz verloren und muss gegen PSG auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Portrait von Denis Zakaria, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 21. September 2022 in Bad Ragaz, Kanton St. Gallen. (SFV/KEYSTONE/Valeriano Di Domenico)
 

AS Monaco

Denis Zakaria

Monaco gewinnt das Top-Spiel gegen den französischen Triple-Sieger mit 1:0. Zakaria ist nicht dabei – er fehlt nach seinem Platzverweis in der Vorwoche gesperrt.

Portrait von Breel Embolo, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Stade Rennes

Breel Embolo

Zwischenzeitlich hatte Embolo seinen Stammplatz verloren, gegen Metz darf der Nati-Stürmer aber zum wiederholten Mal von Beginn an ran. Er spielt durch und liefert die Torvorlage zum siegbringenden 1:0. In gewohnter Embolo-Manier macht er den Ball mit der Brust fest und legt ihn dem Teamkollegen pfannenfertig vor.

 

Marseille

Ulisses Garcia

Marseille kassiert gegen Toulouse den 2:2-Ausgleich in der Nachspielzeit. Bitter, denn mit einem Sieg hätte OM die Tabellenführung übernehmen können. Garcia sitzt 90 Minuten lang auf der Bank.

Felix Mambimbi ist ein weiterer ehemaliger YB-Spieler, der sein Glück in der Ligue 1 versucht
 

Le Havre

Felix Mambimbi

Er wird gegen Lille in der 80. Minute beim Stand von 0:0 eingewechselt – und muss mitansehen, wie die Gäste kurz vor Schluss in Unterzahl noch das Siegestor erzielen.

 

Lorient

Yvon Mvogo

Mvogo muss weiter auf sein erstes «Clean Sheet» in dieser Saison warten. Aber das wird ihm egal sein, denn Lorient schlägt Nizza 3:1. In der zweiten Halbzeit rettet Mvogo sein Team mit einer Glanztat vor einem Gegentor.

