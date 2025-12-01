Manzambi trifft für Freiburg gegen Mainz 01.12.2025

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Deutschland

Dortmund Gregor Kobel

Dortmund gewinnt das Verfolgerduell in Leverkusen mit 2:1. Kobel ist da, wenn es ihn braucht – beim Gegentor ist er machtlos.

Stuttgart Luca Jaquez

Zuletzt fiel Jaquez mit Adduktorenbeschwerden aus und jetzt hindert ihn eine Oberschenkelverletzung an einem Einsatz. Ohne ihn verliert Stuttgart auswärts gegen den HSV mit 1:2.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Nach seiner langwierigen Fussverletzung wartet er weiter auf seinen ersten Saisoneinsatz bei den Stuttgart-Profis.

HSV Miro Muheim

Die Durststrecke des HSV ist vorbei. Die Hamburger gewinnen zum ersten Mal seit dem 5. Oktober. In Unterzahl gelingt gegen Stuttgart in letzter Minute noch das 2:1-Siegestor. Muheim spielt auf der linken Aussenbahn durch.

HSV Silvan Hefti

Der St.Galler fehlt weiterhin im Kader des Aufsteigers.

1. FC Köln Joël Schmied

In der Vorwoche zog sich Schmied eine Oberschenkelverletzung zu und verpasst so das Spiel gegen Werder Bremen, das 1:1 ausgeht.

Werder Bremen Isaac Schmidt

Schmidt kommt bei Bremen nicht zum Einsatz.

Frankfurt Aurèle Amenda

Amenda kommt beim 1:1 gegen Wolfsburg nicht zum Zug.

Gladbach Nico Elvedi

Nach zuletzt drei Siegen in Serie muss sich Gladbach mal wieder mit einem Punkt begnügen. Weil der Gegner RB Leipzig heisst und Tabellenzweiter ist, ist das dennoch respektabel. Elvedi überzeugt einmal mehr mit einer tadellosen Abwehrleistung. In den letzten vier Spielen hat die Borussia nur ein Gegentor kassiert – auch dank Elvedi.

Gladbach Jonas Omlin

Er fällt zurzeit mit Adduktorenbeschwerden aus.

Mainz 05 Silvan Widmer

Mainz bleibt in Freiburg chancenlos und verliert 0:4. Widmer sitzt dabei 90 Minuten lang auf der Bank.

Freiburg Johan Manzambi

Bei Freiburg trumpft Manzambi weiter gross auf. Nach seinem Treffer in der Vorwoche gegen Bayern München folgt gegen Mainz gleich das nächste Tor. Aus rund 13 Metern lässt er dem Mainz-Goalie keine Abwehrchance. Der Nati-Youngster trifft sogar noch ein zweites Mal, der VAR hat aber wegen einer Abseitsposition etwas dagegen.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Der U21-Nati-Spieler muss weiter auf seinen ersten Saisoneinsatz bei den Profis warten.

Augsburg Cédric Zesiger

Erstmals seit dem 27. September steht Zesiger wieder in der Augsburg-Startelf. Nutzen kann er die Chance aber nicht. Der FCA geht bei Hoffenheim mit 0:3 unter – und Zesiger schiesst auch noch ein Eigentor. Nach einer Flanke wird er von einem Teamkollegen abgeschossen.

Augsburg Fabian Rieder

Hinten sind die Augsburger schwach und auch vorne läuft nicht viel. Rieder darf zwar durchspielen, bleibt aber glücklos.

England

Sunderland Granit Xhaka

Unbeeindruckt von der Niederlage gegen Fulham in der Vorwoche, präsentiert sich Sunderland wieder bärenstark. Nach einem 0:2-Rückstand gegen Bournemouth siegt der Aufsteiger noch mit 3:2. Xhaka gibt die Torvorlage zum zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer.

Newcastle Fabian Schär

Newcastle schlägt Everton auswärts gleich mit 4:1. Schär kommt erst wenige Minuten vor dem Schlusspfiff in die Partie.

Leeds United Noah Okafor

Gegen Manchester City sitzt Okafor auf der Bank und wird erst in der 82. Minute beim Stand von 2:2 eingewechselt. Den Siegtreffer schiesst er dann nicht – den macht Phil Foden auf der anderen Seite.

Nottingham Forest Dan Ndoye

Nottingham präsentierte sich zuletzt unter dem neuen Trainer Sean Dyche bärenstark, geht am Sonntag aber wieder einmal als Verlierer vom Platz. Ndoye wird beim 0:2 gegen Brighton zur Pause ausgewechselt.

Burnley Zeki Amdouni

Amdouni fällt mit seiner Knieverletzung noch eine Weile aus.

Italien

Inter Mailand Yann Sommer

Letzte Woche geriet Sommer nach der Derby-Niederlage ins Kreuzfeuer der Kritik. Da tut der 2:0-Sieg gegen Pisa so richtig gut – auch wenn Sommer kaum etwas zu tun hat.

Inter Mailand Manuel Akanji

Auch Akanji macht seine Sache ordentlich, ohne gross aufzufallen.

Pisa Michel Aebischer

Bei Pisa spielt Aebischer im zentralen Mittelfeld durch.

Pisa Daniel Denoon

Denoon verpasst die Partie gegen Inter mit einer Knöchelverletzung.

AC Milan Ardon Jashari

Er muss weiter auf den ersten Einsatz nach überstandenem Wadenbeinbruch warten. Jashari steht beim 1:0-Sieg gegen Lazio Rom zwar im Milan-Kader, kommt aber nicht zum Zug.

AC Milan Zachary Athekame

Wadenprobleme hindern den Youngster an einem Einsatz gegen Lazio.

Genua Benjamin Siegrist

Beim 2:1-Sieg gegen Hellas Verona drückt Siegrist wie gewohnt die Ersatzbank.

Bologna Remo Freuler

Bologna spielt am Montag gegen Cremonese. Freuler ist nach seinem Schlüsselbeinbruch noch nicht einsatzfähig.

Fiorentina Simon Sohm

Fiorentina muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Die Partie gegen Atalanta geht mit 0:2 verloren. Sohm steht 78 Minuten auf dem Platz.

Parma Sascha Britschgi

Der 19-Jährige darf gegen Udinese durchspielen, Parma verliert mit 0:2.

Spanien

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

Derby-Sieg für Rodriguez! Betis schlägt den FC Sevilla 2:0. Der Linksverteidiger wird erst in den Schlussminuten eingewechselt.

Sevilla Djibril Sow

Bei Sevilla steht Sow in der Startelf und wird nach 70 Minuten ausgewechselt.

Sevilla Ruben Vargas

Vargas fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus.

Valencia Filip Ugrinic

Ugrinic wartet seit dem 23. September auf einen Einsatz. Darf er am Montag endlich wieder einmal ran? Dann spielt Valencia gegen Rayo Vallecano.

Valencia Eray Cömert

Valencia spielt am Montagabend bei Rayo Vallecano.

Frankreich

AS Monaco Philipp Köhn

Köhn hat seinen Stammplatz verloren und muss gegen PSG auf der Ersatzbank Platz nehmen.

AS Monaco Denis Zakaria

Monaco gewinnt das Top-Spiel gegen den französischen Triple-Sieger mit 1:0. Zakaria ist nicht dabei – er fehlt nach seinem Platzverweis in der Vorwoche gesperrt.

Stade Rennes Breel Embolo

Zwischenzeitlich hatte Embolo seinen Stammplatz verloren, gegen Metz darf der Nati-Stürmer aber zum wiederholten Mal von Beginn an ran. Er spielt durch und liefert die Torvorlage zum siegbringenden 1:0. In gewohnter Embolo-Manier macht er den Ball mit der Brust fest und legt ihn dem Teamkollegen pfannenfertig vor.

Marseille Ulisses Garcia

Marseille kassiert gegen Toulouse den 2:2-Ausgleich in der Nachspielzeit. Bitter, denn mit einem Sieg hätte OM die Tabellenführung übernehmen können. Garcia sitzt 90 Minuten lang auf der Bank.

Le Havre Felix Mambimbi

Er wird gegen Lille in der 80. Minute beim Stand von 0:0 eingewechselt – und muss mitansehen, wie die Gäste kurz vor Schluss in Unterzahl noch das Siegestor erzielen.

Lorient Yvon Mvogo

Mvogo muss weiter auf sein erstes «Clean Sheet» in dieser Saison warten. Aber das wird ihm egal sein, denn Lorient schlägt Nizza 3:1. In der zweiten Halbzeit rettet Mvogo sein Team mit einer Glanztat vor einem Gegentor.