Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.
Deutschland
Dortmund
Gregor Kobel
Dortmund gewinnt das Verfolgerduell in Leverkusen mit 2:1. Kobel ist da, wenn es ihn braucht – beim Gegentor ist er machtlos.
Stuttgart
Luca Jaquez
Zuletzt fiel Jaquez mit Adduktorenbeschwerden aus und jetzt hindert ihn eine Oberschenkelverletzung an einem Einsatz. Ohne ihn verliert Stuttgart auswärts gegen den HSV mit 1:2.
Stuttgart
Leonidas Stergiou
Nach seiner langwierigen Fussverletzung wartet er weiter auf seinen ersten Saisoneinsatz bei den Stuttgart-Profis.
HSV
Miro Muheim
Die Durststrecke des HSV ist vorbei. Die Hamburger gewinnen zum ersten Mal seit dem 5. Oktober. In Unterzahl gelingt gegen Stuttgart in letzter Minute noch das 2:1-Siegestor. Muheim spielt auf der linken Aussenbahn durch.
HSV
Silvan Hefti
Der St.Galler fehlt weiterhin im Kader des Aufsteigers.
1. FC Köln
Joël Schmied
In der Vorwoche zog sich Schmied eine Oberschenkelverletzung zu und verpasst so das Spiel gegen Werder Bremen, das 1:1 ausgeht.
Werder Bremen
Isaac Schmidt
Schmidt kommt bei Bremen nicht zum Einsatz.
Frankfurt
Aurèle Amenda
Amenda kommt beim 1:1 gegen Wolfsburg nicht zum Zug.
Gladbach
Nico Elvedi
Nach zuletzt drei Siegen in Serie muss sich Gladbach mal wieder mit einem Punkt begnügen. Weil der Gegner RB Leipzig heisst und Tabellenzweiter ist, ist das dennoch respektabel. Elvedi überzeugt einmal mehr mit einer tadellosen Abwehrleistung. In den letzten vier Spielen hat die Borussia nur ein Gegentor kassiert – auch dank Elvedi.
Gladbach
Jonas Omlin
Er fällt zurzeit mit Adduktorenbeschwerden aus.
Mainz 05
Silvan Widmer
Mainz bleibt in Freiburg chancenlos und verliert 0:4. Widmer sitzt dabei 90 Minuten lang auf der Bank.
Freiburg
Johan Manzambi
Bei Freiburg trumpft Manzambi weiter gross auf. Nach seinem Treffer in der Vorwoche gegen Bayern München folgt gegen Mainz gleich das nächste Tor. Aus rund 13 Metern lässt er dem Mainz-Goalie keine Abwehrchance. Der Nati-Youngster trifft sogar noch ein zweites Mal, der VAR hat aber wegen einer Abseitsposition etwas dagegen.
Freiburg
Bruno Ifechukwu Ogbus
Der U21-Nati-Spieler muss weiter auf seinen ersten Saisoneinsatz bei den Profis warten.
Augsburg
Cédric Zesiger
Erstmals seit dem 27. September steht Zesiger wieder in der Augsburg-Startelf. Nutzen kann er die Chance aber nicht. Der FCA geht bei Hoffenheim mit 0:3 unter – und Zesiger schiesst auch noch ein Eigentor. Nach einer Flanke wird er von einem Teamkollegen abgeschossen.
Augsburg
Fabian Rieder
Hinten sind die Augsburger schwach und auch vorne läuft nicht viel. Rieder darf zwar durchspielen, bleibt aber glücklos.
England
Sunderland
Granit Xhaka
Unbeeindruckt von der Niederlage gegen Fulham in der Vorwoche, präsentiert sich Sunderland wieder bärenstark. Nach einem 0:2-Rückstand gegen Bournemouth siegt der Aufsteiger noch mit 3:2. Xhaka gibt die Torvorlage zum zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer.
Newcastle
Fabian Schär
Newcastle schlägt Everton auswärts gleich mit 4:1. Schär kommt erst wenige Minuten vor dem Schlusspfiff in die Partie.
Leeds United
Noah Okafor
Gegen Manchester City sitzt Okafor auf der Bank und wird erst in der 82. Minute beim Stand von 2:2 eingewechselt. Den Siegtreffer schiesst er dann nicht – den macht Phil Foden auf der anderen Seite.
Nottingham Forest
Dan Ndoye
Nottingham präsentierte sich zuletzt unter dem neuen Trainer Sean Dyche bärenstark, geht am Sonntag aber wieder einmal als Verlierer vom Platz. Ndoye wird beim 0:2 gegen Brighton zur Pause ausgewechselt.
Burnley
Zeki Amdouni
Amdouni fällt mit seiner Knieverletzung noch eine Weile aus.
Italien
Inter Mailand
Yann Sommer
Letzte Woche geriet Sommer nach der Derby-Niederlage ins Kreuzfeuer der Kritik. Da tut der 2:0-Sieg gegen Pisa so richtig gut – auch wenn Sommer kaum etwas zu tun hat.
Inter Mailand
Manuel Akanji
Auch Akanji macht seine Sache ordentlich, ohne gross aufzufallen.
Pisa
Michel Aebischer
Bei Pisa spielt Aebischer im zentralen Mittelfeld durch.
Pisa
Daniel Denoon
Denoon verpasst die Partie gegen Inter mit einer Knöchelverletzung.
AC Milan
Ardon Jashari
Er muss weiter auf den ersten Einsatz nach überstandenem Wadenbeinbruch warten. Jashari steht beim 1:0-Sieg gegen Lazio Rom zwar im Milan-Kader, kommt aber nicht zum Zug.
AC Milan
Zachary Athekame
Wadenprobleme hindern den Youngster an einem Einsatz gegen Lazio.
Genua
Benjamin Siegrist
Beim 2:1-Sieg gegen Hellas Verona drückt Siegrist wie gewohnt die Ersatzbank.
Bologna
Remo Freuler
Bologna spielt am Montag gegen Cremonese. Freuler ist nach seinem Schlüsselbeinbruch noch nicht einsatzfähig.
Fiorentina
Simon Sohm
Fiorentina muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Die Partie gegen Atalanta geht mit 0:2 verloren. Sohm steht 78 Minuten auf dem Platz.
Parma
Sascha Britschgi
Der 19-Jährige darf gegen Udinese durchspielen, Parma verliert mit 0:2.
Spanien
Betis Sevilla
Ricardo Rodriguez
Derby-Sieg für Rodriguez! Betis schlägt den FC Sevilla 2:0. Der Linksverteidiger wird erst in den Schlussminuten eingewechselt.
Sevilla
Djibril Sow
Bei Sevilla steht Sow in der Startelf und wird nach 70 Minuten ausgewechselt.
Sevilla
Ruben Vargas
Vargas fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus.
Valencia
Filip Ugrinic
Ugrinic wartet seit dem 23. September auf einen Einsatz. Darf er am Montag endlich wieder einmal ran? Dann spielt Valencia gegen Rayo Vallecano.
Valencia
Eray Cömert
Valencia spielt am Montagabend bei Rayo Vallecano.
Frankreich
AS Monaco
Philipp Köhn
Köhn hat seinen Stammplatz verloren und muss gegen PSG auf der Ersatzbank Platz nehmen.
AS Monaco
Denis Zakaria
Monaco gewinnt das Top-Spiel gegen den französischen Triple-Sieger mit 1:0. Zakaria ist nicht dabei – er fehlt nach seinem Platzverweis in der Vorwoche gesperrt.
Stade Rennes
Breel Embolo
Zwischenzeitlich hatte Embolo seinen Stammplatz verloren, gegen Metz darf der Nati-Stürmer aber zum wiederholten Mal von Beginn an ran. Er spielt durch und liefert die Torvorlage zum siegbringenden 1:0. In gewohnter Embolo-Manier macht er den Ball mit der Brust fest und legt ihn dem Teamkollegen pfannenfertig vor.
Marseille
Ulisses Garcia
Marseille kassiert gegen Toulouse den 2:2-Ausgleich in der Nachspielzeit. Bitter, denn mit einem Sieg hätte OM die Tabellenführung übernehmen können. Garcia sitzt 90 Minuten lang auf der Bank.
Le Havre
Felix Mambimbi
Er wird gegen Lille in der 80. Minute beim Stand von 0:0 eingewechselt – und muss mitansehen, wie die Gäste kurz vor Schluss in Unterzahl noch das Siegestor erzielen.
Lorient
Yvon Mvogo
Mvogo muss weiter auf sein erstes «Clean Sheet» in dieser Saison warten. Aber das wird ihm egal sein, denn Lorient schlägt Nizza 3:1. In der zweiten Halbzeit rettet Mvogo sein Team mit einer Glanztat vor einem Gegentor.