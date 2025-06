Johan Manzambi feiert den 4:0-Sieg der Nati gegen die USA mit den Fans. Bild: Keystone

Auf das 4:2 gegen Mexiko folgt ein 4:0 gegen die USA: Die Schweiz zeigt sich in den letzten Testspielen vor der WM-Quali in bester Spiellaune. «Schade, haben wir die WM-Quali nicht jetzt schon», findet Nati-Trainer Murat Yakin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Nati gewinnt auch den zweiten Test der USA-Reise und schlägt den Gastgeber problemlos mit 4:0.

Gregor Kobel zeigt sich hocherfreut über die Leistung des Teams. Weniger Gefallen findet er an den Fragen der Journalisten.

Trainer Murat Yakin spricht von einem perfekten Zusammenhalt und bedauert gar etwas, dass es mit der WM-Qualifikation nicht gleich losgeht. Mehr anzeigen

Die Schweizer Nati ist in Fahrt! Wie schon gegen Mexiko zeigt die Mannschaft von Murat Yakin auch im zweiten Testspiel gegen die USA einen starken Auftritt und erzielt gleich vier Treffer. Zudem hält die Nati den eigenen Kasten gegen den WM-Gastgeber sauber – und Goalie Gregor Kobel kommt zur ersten weissen Weste in der Nati.

«Es war eine super Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit», lobt Kobel nach dem Schlusspfiff in der Mixed Zone die Mannschaft. Weniger Gefallen findet der Nati-Goalie dagegen an den gestellten Fragen der Journalisten. Auf sein Spiel mit dem Fuss und diesbezügliche Schwierigkeiten angesprochen, sagt er: «Es ist immer so negativ, nicht? Schlecht mit dem Fuss, nicht zu Null – habt ihr nicht auch das Gefühl? Meine ich das nur?», fragt Kobel und hält fest: «Wir haben mega geile Spiele gemacht. Wir können ruhig ein wenig happy sein. Das war gut von allen.»

Der perfekte Zusammenhalt

Dem pflichtet Murat Yakin bei. «Kompliment an die Mannschaft. Von A bis Z durchgezogen. Auch die Spieler, die reingekommen sind, konnten den Rhythmus halten. Es war eine rundum gute Reise nach Amerika», sagt der Nati-Trainer im SRF-Interview und fügt an: «In der Schweiz oder in Europa gibt es viel Ablenkung. Hier konnten wir wieder einen Schritt vorwärts machen, über Fussball diskutieren. Es war eine lockere Atmosphäre.»

Yakin spricht von einem «perfekten Zusammenhalt» im Team und bedauert, dass nun zuerst die Sommerpause ansteht, bevor es im September mit der WM-Qualifikation losgeht. «Schade eigentlich, dass wir die WM-Quali nicht jetzt schon haben, mit dieser Besetzung, die wir haben. Eine super Harmonie in der Mannschaft. Das sieht man nicht nur am Resultat, sondern auch an der Spielweise.»

Grosses Lob für Manzambi

In personeller Hinsicht bieten sich Yakin nach dem jüngsten Zusammenzug neue Alternativen. Ardon Jashari etwa beweist eindrücklich, dass er die Rolle im zentralen Mittelfeld übernehmen kann. «Es ist gut, dass wir dort einen Spieler wie Ardon nachziehen können», sagt der Nati-Coach. «Granit (Xhaka) und Remo (Freuler) sind zwei erfahrene Spieler. Mit Ardon haben wir eine Möglichkeit für die Zukunft.»

Einen bleibenden Eindruck hinterlässt auch der erst 19-jährige Johan Manzambi, der bei seinem Startelf-Debüt ein Tor und ein Assist verbuchen kann. «Er hatte eindrückliche Momente im Training, in denen er zeigte, was er drauf hat. Ich bin extrem happy für ihn, dass er mit einem Tor seine Leistung krönen konnte», lobt Yakin und kommt ins Schwärmen: «Er ist in seinem Alter extrem reif. Er spielt defensiv organisiert und hart gegen den Ball, und offensiv hat er die Kraft, mal 1-gegen-1 zu gehen. Das sind Elemente, die es extrem braucht.»