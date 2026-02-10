  1. Privatkunden
DFB-Pokal Manzambi verschiesst Penalty – Freiburg schafft es trotzdem in den Halbfinal

SDA

10.2.2026 - 23:40

Vincenzo Grifo und seine Freiburger stehen im Cup-Halbfinal.
Vincenzo Grifo und seine Freiburger stehen im Cup-Halbfinal.
Bild: Keystone

Freiburg folgt Leverkusen und Stuttgart in den Halbfinal des DFB-Pokals. Die Mannschaft mit den Schweizern Johan Manzambi und Bruno Ogbus schlug den Zweitligisten Hertha Berlin nach Penaltyschiessen.

Keystone-SDA

10.02.2026, 23:40

10.02.2026, 23:57

Nach torlosen 90 Minuten ging Freiburg in der Verlängerung nach einem Fehler in der Defensive der Berliner durch den Japaner Yuito Suzuki in Führung. Noch vor der Pause glich der Aussenseiter dank eines Schusses aus knapp 20 Metern von Fabian Reese aus.

Im Penaltyschiessen trafen bis auf den in der Schlussviertelstunde eingewechselten Manzambi alle Freiburger, während beim Unterklassigen zwei Spieler an Freiburgs Goalie Florian Müller scheiterten.

Am Mittwoch machen Bayern München und Leipzig den letzten Halbfinalisten unter sich aus.

