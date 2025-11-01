  1. Privatkunden
Belgien Marc Giger trifft doppelt

SDA

1.11.2025 - 18:00

Marc Giger darf sich bei Union Saint-Gilloise als Doppeltorschütze feiern lassen
Marc Giger darf sich bei Union Saint-Gilloise als Doppeltorschütze feiern lassen
Keystone

Marc Giger erlebt beim 4:1-Sieg von Union Saint-Gilloise gegen Zulte Waregem ein wahres Auf und Ab. Zunächst scheitert der Schweizer U21-Nationalspieler vom Penaltypunkt, dann erzielt er zwei Tore.

Keystone-SDA

01.11.2025, 18:00

Der 21-jährige Stürmer reagierte sofort auf den in der 43. Minute abgewehrten Penalty. Giger traf kurz vor und unmittelbar nach der Pause und feierte dann den zehnten Sieg der Gäste, die nach 13 Runden weiter an der Spitze der Tabelle stehen.

Für Giger, der zum zweiten Mal in Folge in der Startaufstellung stand und in der 67. Minute ausgewechselt wurde, waren es die Treffer zwei und drei der Saison.

