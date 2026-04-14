Marcel Koller kehrt zurück in die Super League: Der 65-Jährige übernimmt als Trainer beim FC Zürich Keystone

Der FC Zürich zieht die Reissleine und beendet die Zusammenarbeit mit Trainer Dennis Hediger per sofort. Interimistisch übernimmt Carlos Bernegger, ab Juni folgt Marcel Koller.

Keystone-SDA SDA

Der FCZ reagiert auf die jüngste sportliche Entwicklung und trennt sich per sofort von Cheftrainer Hediger, der Ende Oktober ad interim auf den entlassenen Niederländer Mitchell van der Gaag gefolgt war. Wie der 13-fache Schweizer Meister per Communiqué mitteilt, übernimmt bis Ende der laufenden Saison Carlos Bernegger als Trainer der ersten Mannschaft.

Parallel dazu stellt der FC Zürich, nach 19 Niederlagen in 33 Meisterschaftsspielen nur auf dem 10. Platz der Super League klassiert, frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit. Marcel Koller wird ab der kommenden Saison als Trainer übernehmen und seine Tätigkeit am 1. Juni aufnehmen.

Mit dem ehemaligen Internationalen Koller verpflichtet der FCZ eine bekannte Figur. In seiner Laufbahn gewann der 65-Jährige nationale Titel mit St. Gallen, GC sowie den Cup mit Basel. Internationale Erfahrung sammelte er unter anderem in der Bundesliga beim 1. FC Köln und bei Bochum, zudem war er während sechs Jahren als Nationaltrainer Österreichs tätig.