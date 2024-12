Das brasilianische Topmodel Adriana Lima zieht Marcel Kollers Al Ahly Keystone

Trainer Marcel Koller eröffnet mit Al Ahly im kommenden Sommer die erstmals mit 32 Teams stattfindende Klub-WM. Die Ägypter treffen am 15. Juni in Miami auf Inter Miami, den Klub von Lionel Messi.

Die am Donnerstag mit viel Prominenz in Miami erfolgte Auslosung für das von der FIFA organisierte und von vielen Spielern kritisierte Turnier verteilte die 32 Mannschaften auf acht Gruppen. Der Event findet vom 15. Juni bis 13. Juli in zwölf amerikanischen Stadien statt. Der Final steigt in East Rutherford, New Jersey, wo die Football-Teams New York Giants und New York Jets ihre Heimspiele austragen.

Neben dem Zürcher Marcel Koller, der mit Al Ahly in den letzten beiden Jahren die afrikanische Champions League gewonnen hat, könnten sechs weitere Schweizer bei der Premiere dabei sein. Manuel Akanji spielt mit Manchester City in einer Gruppe mit Juventus Turin, den Marokkanern von Wydad und Al Ain aus dem Emirat Abu Dhabi. Gregor Kobel trifft mit Dortmund auf Fluminense aus Rio de Janeiro, die Südkoreaner von Ulsan und die Südafrikaner von Mamelodi. Zeki Amdouni ist mit Benfica Lissabon in einer Gruppe mit Bayern München, Auckland City und den Boca Juniors aus Buenos Aires.

Bryan Okoh, bei Salzburg unter Vertrag, misst sich mit Real Madrid, Al-Hilal aus Saudi-Arabien und den Mexikanern von Pachuca. Yann Sommer wurde mit Inter Mailand in eine Gruppe mit Boca Juniors' Stadtrivalen River Plate, den Mexikanern von Monterrey und den Japanern von Urawa Red Diamonds zugelost. Stefan Frei, der dritte Schweizer Goalie in einem Klub-WM-Team, misst sich als Captain der Seattle Sounders mit Paris Saint-Germain, Atlético Madrid und den Brasilianern von Botafogo, die vor einigen Tagen die Copa Libertadores gewonnen haben.

Die Gruppen:

Gruppe A: Palmeiras (BRA), FC Porto, Al Ahly (EGY, Marcel Koller/Trainer), Inter Miami.

Gruppe B: Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Botafogo (BRA), Seattle Sounders (Stefan Frei).

Gruppe C: Bayern München, Auckland City (NZL), Boca Juniors (ARG), Benfica Lissabon (Zeki Amdouni).

Gruppe D: Flamengo (BRA), Espérance de Tunis, Chelsea, Club Léon (MEX).

Gruppe E: River Plate (ARG), Urawa Red Diamonds (JPN), Monterrey (MEX), Inter Mailand (Yann Sommer).

Gruppe F: Fluminense (BRA), Borussia Dortmund (Gregor Kobel), Ulsan (KOR), Mamelodi Sundowns (RSA).

Gruppe G: Manchester City (Manuel Akanji), Wydad (MAR), Al Ain (UAE), Juventus Turin.

Gruppe H: Real Madrid, Al-Hilal (KSA), Pachuca (MEX), Salzburg (Bryan Okoh).

Die ersten zwei Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Achtelfinals.

