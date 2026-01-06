  1. Privatkunden
Super League Marco Burch wechselt zu Servette

SDA

6.1.2026 - 10:51

Marco Burch (rechts) hatte seinen letzten Einsatz für Legia Warschau Mitte Dezember
Marco Burch (rechts) hatte seinen letzten Einsatz für Legia Warschau Mitte Dezember
Keystone

Marco Burch kehrt nach zweieinhalb Jahren in Polen zurück in die Super League. Der 25-jährige Verteidiger unterschreibt mit den Genfern einen Vertrag bis 2028, wie sein neuer Klub mitteilt.

Keystone-SDA

06.01.2026, 10:51

Der beim FC Luzern ausgebildete Burch, der mit den Innerschweizern 2021 den Schweizer Cup gewann, spielte zuletzt in Polen für Radomiak und Legia Warschau. In dieser Saison kam er für Legia nur zu sieben Einsätzen.

Burch steht Servette erst ab dem 15. Januar zur Verfügung. Somit verpasst die defensive Verstärkung des aktuell Zehnten der Super League den ersten Meisterschaftsmatch des neuen Jahres am Mittwoch in einer Woche gegen Lausanne Sport.

Videos aus dem Ressort

United-Fan: «Bitte nicht Maresca. Der ist noch langweiliger als Amorim»

United-Fan: «Bitte nicht Maresca. Der ist noch langweiliger als Amorim»

Auf den Strassen von Manchester sind die Stimmen zur Entlassung von Trainer Ruben Amorin ziemlich einhellig. Zu seinen möglichen Nachfolgern sind die Meinungen geteilt.

06.01.2026

Fiala erzielt seinen nächsten NHL-Treffer

06.01.2026

Fiala erzielt seinen nächsten NHL-Treffer

06.01.2026

Kyrgios: «Tennis lag mir zu Füssen – jetzt will ich einfach ein guter Entertainer sein»

Kyrgios: «Tennis lag mir zu Füssen – jetzt will ich einfach ein guter Entertainer sein»

Nick Kyrgios sieht sich vor seinem Comeback auf der ATP Tour nicht unter Druck.

05.01.2026

United-Fan: «Bitte nicht Maresca. Der ist noch langweiliger als Amorim»

United-Fan: «Bitte nicht Maresca. Der ist noch langweiliger als Amorim»

Fiala erzielt seinen nächsten NHL-Treffer

Fiala erzielt seinen nächsten NHL-Treffer

Kyrgios: «Tennis lag mir zu Füssen – jetzt will ich einfach ein guter Entertainer sein»

Kyrgios: «Tennis lag mir zu Füssen – jetzt will ich einfach ein guter Entertainer sein»

Mehr Videos

