Der 46-jährige Italiener unterschrieb am Montag bei den Skyblues einen Vertrag mit Gültigkeit bis 2029, wie der Verein aus dem Nordwesten Englands mitteilte.

Maresca war bereits in den Saisons 2020/21 und 2022/23 bei Manchester City tätig: zunächst als Trainer der Nachwuchsakademie, später als Assistent von Guardiola, als die Mannschaft das Triple aus Premier League, Champions League und FA Cup gewann. Anschliessend arbeitete er als Cheftrainer bei Leicester City und Chelsea. Seit Januar dieses Jahres war er ohne Verein. Mit Chelsea gewann er die Conference League sowie die Klub-WM.

Guardiola zog nach zehn Jahren bei Manchester City einen Schlussstrich. Mit insgesamt 20 Titeln prägte er eine äusserst erfolgreiche Ära.