Dieser Nati-Fan kann vom Bett aus ins Stadion gucken Wenn die Schweizer Frauen-Nati gegen Spanien spielt, hat Fan Markus Meierhofer einen Fensterplatz. 28.11.2025

Die Frauen-Nati testet am Freitagabend in Spanien gegen Belgien. Hautnah dabei ist auch Fussballfan Markus Meierhofer, der von seinem Hotelzimmer aus ins Stadion sieht.

Am Freitagabend kommts zum ersten Auftritt der Frauen-Nati unter dem neuen Trainer Rafel Navarro. Anpfiff gegen Belgien ist um 19:00 Uhr im Estadio Municipal de Chapin in Jerez de la Frontera.

Das Spezielle am Stadion ist das in die Tribüne integrierte B & B Hotel. Hotelzimmer mit Aussicht auf den Fussballplatz – Fussballfan Markus Meierhofer hat ein Zimmer im 4. Stock bezogen. Der Schaffhauser, der extra für die Testspiele gegen Belgien und gegen Wales am Dienstagmittag in den Süden Spaniens geflogen ist, kann Lia Wälti & Co. aus seinem Zimmer bei der Arbeit zusehen.

Trotzdem wird er sich ein Ticket für die Haupttribüne kaufen. «Leider ist die Sicht leicht eingeschränkt. Das Tribünendach verdeckt mir die Sicht auf ein Tor.»

So wird er mit Schweizer Leibchen und Käppli auf der Haupttribüne sitzen. Würde es ihm zu kalt werden, wäre er schnell in der Wärme. «Am Abend kühlt es hier zwar schon ab, aber diese 90 Minuten sollten kein Problem sein.» Sein Tipp für den Test gegen Belgien? «Das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Ich tippe auf 2:1 für die Schweizerinnen.»