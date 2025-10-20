Yassir Zabiri vom portugiesischen Klub Famalicão schiesst Marokko mit zwei Treffern zum Titel. Keystone

Marokko sorgt am Sonntag in Chile für eine Überraschung: Die Nordafrikaner krönen sich dank eines 2:0-Sieges gegen den Favoriten Argentinien in Santiago zum ersten Mal zum U20-Weltmeister.

Stürmer Yassir Zabiri erzielte in der 12. und 29. Minute beide Tore für seine Mannschaft und sicherte ihr vor rund 43'000 Zuschauern den Pokal. Marokko ist erst der zweite Titelträger vom afrikanischen Kontinent nach Ghana, das 2009 Weltmeister in dieser Altersstufe wurde.

Marokko machte in der jüngeren Vergangenheit schon mehrfach auf sich aufmerksam. Bei der WM 2022 in Katar stiess die A-Nationalmannschaft bis in die Halbfinals vor. An den Olympischen Spielen in Paris gewann die marokkanische Auswahl die Bronzemedaille. Im Jahr 2030 wird das Land gemeinsam mit Spanien und Portugal die WM ausrichten.

Argentinien auf der anderen Seite hat an 18 der 24 Ausgaben der U20-Weltmeisterschaft teilgenommen und ist mit sechs Titeln das erfolgreichste Land. Die Südamerikaner haben das Turnier seit der Ausgabe 2007 in Kanada jedoch nicht mehr gewonnen.

