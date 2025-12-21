Real-Stürmer Brahim Diaz bringt Marokko mit seinem Führungstreffer auf Kurs Keystone

Gastgeber Marokko startet mit einem glanzlosen Pflichtsieg in den Afrika-Cup.

Keystone-SDA SDA

Der WM-Halbfinalist von 2022 gewann das Eröffnungsspiel in Rabat gegen den Aussenseiter von den Komoren 2:0. Real Madrids Stürmer Brahim Diaz traf in der 55. Minute zur Führung, zehn Minuten später setzte der eingewechselte Ayoub El Kaabi per Fallrückzieher den sehenswerten Schlusspunkt.

Der Co-Gastgeber der WM 2030 zählt am Heimturnier zu den grossen Titelfavoriten. Die Fans erwarten den zweiten Triumph des Landes bei der Kontinentalmeisterschaft nach dem Premierensieg 1976. Dafür muss sich Marokko im Turnierverlauf aber steigern. Gegen das Team von der Inselgruppe im Indischen Ozean zeigte sich die Mannschaft von Trainer Walid Regragui nur in wenigen Momenten titelreif.