Gastgeber und Topfavorit Marokko hat den zweiten Titel beim Afrika-Cup nach 1976 weiter fest im Blick. Das Team um Captain Achraf Hakimi steht nach dem 1:0 gegen Tansania in den Viertelfinals.
Den entscheidenden Treffer für die überlegenen Marokkaner erzielte Brahim Diaz in der 64. Minute. Der Flügelspieler von Real Madrid erwischte mit seinem Schuss aus spitzem Winkel Hussein Masalanga im Tor Tansanias in der kurzen Ecke.
Im Viertelfinal trifft der WM-Halbfinalist von 2022 auf Südafrika oder Kamerun.