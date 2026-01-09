Kamerun – Marokko 0:2 09.01.2026

Marokko bleibt beim Heimturnier am Afrika-Cup auf Titelkurs. Der WM-Halbfinalist von 2022 stösst mit einem 2:0 gegen Kamerun in den Halbfinal vor. Auch Senegal steht unter den letzten vier.

Keystone-SDA SDA

Brahim Diaz traf auch im fünften Spiel an diesem Afrika-Cup und legte die Basis zum Viertelfinal-Erfolg der Marokkaner. Der Stürmer von Real Madrid lenkte in der 26. Minute einen Schuss geschickt ins gegnerische Tor. Das 2:0 in Marokkos Hauptstadt Rabat erzielte Ismael Saibari von PSV Eindhoven eine gute Viertelstunde vor Schluss.

Im anderen Viertelfinal vom Freitag schied Mali mit den beiden letzten im Turnier verbliebenen Vertretern aus der Super League aus. Grasshopper Abdoulaye Diaby und Lausannes Gouassou Diakité scheiterten in Tanger mit 0:1 an Senegal. Die zwei entscheidenden Aktionen gab es in der ersten Halbzeit: das Tor von Evertons Iliman Ndiaye (27.) und die Gelb-Rote Karte gegen Malis Mittelfeldspieler Yves Bissouma (45.).

Im Halbfinal trifft Senegal auf Ägypten oder die Elfenbeinküste und Marokko auf Algerien oder Nigeria. Die letzten zwei Viertelfinals finden am Samstag statt.