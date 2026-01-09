  1. Privatkunden
Video-Highlights Marokko und Senegal stehen beim Afrika-Cup im Halbfinal

SDA

9.1.2026 - 22:33

Kamerun – Marokko 0:2

Kamerun – Marokko 0:2

09.01.2026

Marokko bleibt beim Heimturnier am Afrika-Cup auf Titelkurs. Der WM-Halbfinalist von 2022 stösst mit einem 2:0 gegen Kamerun in den Halbfinal vor. Auch Senegal steht unter den letzten vier.

Keystone-SDA

09.01.2026, 22:33

Brahim Diaz traf auch im fünften Spiel an diesem Afrika-Cup und legte die Basis zum Viertelfinal-Erfolg der Marokkaner. Der Stürmer von Real Madrid lenkte in der 26. Minute einen Schuss geschickt ins gegnerische Tor. Das 2:0 in Marokkos Hauptstadt Rabat erzielte Ismael Saibari von PSV Eindhoven eine gute Viertelstunde vor Schluss.

Im anderen Viertelfinal vom Freitag schied Mali mit den beiden letzten im Turnier verbliebenen Vertretern aus der Super League aus. Grasshopper Abdoulaye Diaby und Lausannes Gouassou Diakité scheiterten in Tanger mit 0:1 an Senegal. Die zwei entscheidenden Aktionen gab es in der ersten Halbzeit: das Tor von Evertons Iliman Ndiaye (27.) und die Gelb-Rote Karte gegen Malis Mittelfeldspieler Yves Bissouma (45.).

Im Halbfinal trifft Senegal auf Ägypten oder die Elfenbeinküste und Marokko auf Algerien oder Nigeria. Die letzten zwei Viertelfinals finden am Samstag statt.

Mali – Senegal 0:1

Mali – Senegal 0:1

09.01.2026

Videos aus dem Ressort

Kamerun – Marokko 0:2

Kamerun – Marokko 0:2

09.01.2026

Mali – Senegal 0:1

Mali – Senegal 0:1

09.01.2026

Carlo Boukhalfa: «Deshalb bin ich beim Afrika Cup nicht dabei»

Carlo Boukhalfa: «Deshalb bin ich beim Afrika Cup nicht dabei»

FCSG-Mittelfeldspieler Carlo Boukhalfa könnte für die algerische Nationalmannschaft auflaufen. Im Interview verrät er, warum das bis anhin noch nicht geklappt hat.

09.01.2026

Kamerun – Marokko 0:2

Kamerun – Marokko 0:2

Mali – Senegal 0:1

Mali – Senegal 0:1

Carlo Boukhalfa: «Deshalb bin ich beim Afrika Cup nicht dabei»

Carlo Boukhalfa: «Deshalb bin ich beim Afrika Cup nicht dabei»

DFB-Team zieht in ein Schloss. Deutschland wählt WM-Quartier in North Carolina

DFB-Team zieht in ein SchlossDeutschland wählt WM-Quartier in North Carolina

England. Neuer Stürmer für Manchester City

EnglandNeuer Stürmer für Manchester City

Transfer-Ticker. Semenyo zu ManCity ist fix ++ FCZ und Rodic lösen Vertrag auf

Transfer-TickerSemenyo zu ManCity ist fix ++ FCZ und Rodic lösen Vertrag auf