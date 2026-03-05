  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Drei Monate vor der WM Marokkos Nationalcoach tritt zurück

SDA

5.3.2026 - 23:13

Walid Regragui führte Marokko 2022 in den WM-Halbfinal
Walid Regragui führte Marokko 2022 in den WM-Halbfinal
Keystone

Drei Monate vor Beginn der Weltmeisterschaft ist Walid Regragui als Nationalcoach von Marokko zurückgetreten.

Keystone-SDA

05.03.2026, 23:13

05.03.2026, 23:32

Der 50-Jährige hatte die Marokkaner bei der WM 2022 als erstes afrikanisches Team in den Halbfinal geführt.

Anfang Jahr verpasste Regragui mit seinem Team im eigenen Land den erwarteten Sieg beim Afrika-Cup durch eine spektakuläre Finalniederlage gegen Senegal. Bereits nach dem Turnier hatte er über einen möglichen Rücktritt gesprochen.

Laut Medienberichten soll der bisherige U20-Nationaltrainer Mohamed Ouahbi auf Regragui folgen. Marokko trifft bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada in der Gruppe C auf Brasilien, Schottland und Haiti.

Meistgelesen

Nato erhöht Einsatzbereitschaft der Raketenabwehr +++ Israel kündigt «nächste Phase» im Krieg an
So hat die Swiss die Crew für den Sonderflug zusammengestellt
Plus 1680 Prozent – Easyjet lässt Preise in Basel explodieren

Videos aus dem Ressort

Basel – GC 1:0

Basel – GC 1:0

Super League | 28. Runde | Saison 25/26

05.03.2026

Thun – St.Gallen 2:2

Thun – St.Gallen 2:2

Super League | 28. Runde | Saison 25/26

05.03.2026

Von Curaçao bis Jordanien - Das sind die überraschendsten WM-Teilnehmer

Von Curaçao bis Jordanien - Das sind die überraschendsten WM-Teilnehmer

An der Fussball-WM 2026 sind einige Teams dabei, mit denen nicht unbedingt jeder gerechnet hat.

05.03.2026

Basel – GC 1:0

Basel – GC 1:0

Thun – St.Gallen 2:2

Thun – St.Gallen 2:2

Von Curaçao bis Jordanien - Das sind die überraschendsten WM-Teilnehmer

Von Curaçao bis Jordanien - Das sind die überraschendsten WM-Teilnehmer

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Flucht aus dem Nahen Osten. Fabian Schär: «Was wir erlebt haben, ist wirklich erschreckend»

Flucht aus dem Nahen OstenFabian Schär: «Was wir erlebt haben, ist wirklich erschreckend»

Abstiegsangst bei Top-Klubs. Diese Teams stecken in der Krise

Abstiegsangst bei Top-KlubsDiese Teams stecken in der Krise

Abreise aus Nati-Camp. Julia Stierli fällt mit Gehirnerschütterung aus

Abreise aus Nati-CampJulia Stierli fällt mit Gehirnerschütterung aus