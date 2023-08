Saudi Arabien auf Shopping Tour – die grössten Transfers ins Emirat Saudi Arabien lockt mit dem grossen Geld. Einige Stars sind dem Angebot bereits verfallen. 02.08.2023

Marokkos Nationaltorhüter Bono wechselt als nächster Top-Fussballer nach Saudi-Arabien.

Yassine Bounou, wie der Nordafrikaner mit bürgerlichem Namen heisst, wird bei Al-Hilal Teamkollege von Neymar. Bono, der zwischenzeitlich auch bei Bayern München im Gespräch war, wechselt trotz laufenden Vertrags mit dem FC Sevilla in den Nahen Osten. Der 32-Jährige, der dank seiner Paraden Marokkos Vorstoss in den WM-Halbfinal in Katar möglich machte, unterschrieb einen für drei Saisons gültigen Vertrag.

Top-Keeper Bono hechtet nach dem Ball Keystone

SDA