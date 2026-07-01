Bayern München verpflichtet von PSV Eindhoven Marokkos Stürmerstar Ismael Saibari. Der 25-Jährige erhält einen bis im Juni 2031 gültigen Vertrag, wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch mitteilt.

Seine Auftritte an der WM bescheren Ismael Saibari einen Wechsel zu Bayern München

Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme rund 50 Millionen Euro betragen.

An der WM gelangen Saibari in bislang vier Partien drei Tore für Marokko. Im Sechzehntelfinal gegen die Niederlande verwandelte er im Penaltyschiessen den entscheidenden Versuch.