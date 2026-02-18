  1. Privatkunden
Frankreich Marseille und Rennes finden neue Trainer

SDA

19.2.2026 - 00:19

Habib Beye unterschreibt in Marseille
Habib Beye unterschreibt in Marseille
Keystone

Olympique Marseille findet einen neuen Trainer nach dem Weggang von Roberto De Zerbi letzte Woche.

Keystone-SDA

19.02.2026, 00:19

Wie die Südfranzosen mitteilten, tritt der Senegalese Habib Beye die Nachfolge des Italieners an, der nach einer Reihe enttäuschender Resultate gehen musste.

Der 48-jährige Beye war zuletzt Trainer von Breel Embolo in Rennes und wurde ebenfalls letzte Woche entlassen. Von 2003 bis 2007 spielte er als Verteidiger für Marseille.

In Rennes wurde derweil ein Nachfolger für Beye gefunden. Der im Dezember in Nizza freigestellte Franck Haise unterschrieb einen Vertrag bis 2027, wie der bretonische Klub mitteilte.

